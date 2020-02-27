武漢醫護投書醫學期刊「盼國際赴中支援」　曝困境護理師缺氧昏倒

記者黃翊婷／綜合報導

歷史悠久的權威醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet，或稱刺胳針）網站24日刊登一篇文章，自稱身在武漢的醫護人員透過文字向國際請求醫療支援，並透露武漢的醫療條件和環境遠比想像中艱困，甚至有護理師因為血糖過低、缺氧而昏倒，大家除了身體疲憊，心靈方面也同樣痛苦，「雖然我們是專業的護理人員，但我們也是人，也像其他所有人一樣，會感到無助、焦慮以及恐懼。」

▲投書文章部分截圖。（圖／翻攝自The Lancet）

投書的醫護人員在文章中提到，它們是廣東第一批前往武漢支援新冠肺炎（COVID-19）疫情的醫護人員，主要幫助監測心電圖、血液透析等工作，但當地的醫療條件和環境遠比外界所想的更糟，防護裝備嚴重短缺，包含N95口罩、護目鏡、手套、防護衣等等，他們必須反覆清洗、消毒護目鏡，有些同事洗手洗到長疹子，許多人因為長時間戴口罩、使用多層防護裝備，耳朵以及額頭也出現壓痕。

更讓他們感到困擾的是，因為戴著4層手套，導致動作變得比較笨拙，甚至無法好好打開醫療用品的包裝袋，要如何幫病患打針，也成為一個巨大的挑戰，而且為了節省進出隔離病房穿脫防護裝備的時間，所有人都會避免進食、喝水2個小時，有些護理師因為血糖低、缺氧而昏倒。

▲大陸醫學知識分享網站曾有人張貼相關文章，但很快就被刪除。（圖／翻攝自丁香園）

「雖然我們是專業的護理人員，但我們也是人，也像其他所有人一樣，會感到無助、焦慮以及恐懼。」他們無奈地說，現在醫護人員除了身體的疲憊，心靈方面也很痛苦，部分經驗豐富的護理師會抽空幫忙開導同事，試著減緩大家的焦慮，但誰都不知道他們會在武漢待多久，而且當地醫護人員極度短缺，「我們需要更多幫助，我們希望世界各國的醫護人員來中國，幫助我們繼續前進、對抗疫情。同時也希望疫情早日結束，全球人民都能健康度過。」

此外，大陸醫學知識分享網站《丁香園》曾有人轉載這篇投書，並附上翻譯，但稍早已經刪除。雖然文章內容的真實性仍有待查證，不過，他們在文末強調一切都沒有利益考量，單純只是希望各國伸出援手，公開之後也掀起許多大陸網友分享、討論。

▼醫護人員全身裝備穿脫耗時。（圖／路透社）