鍾南山：中國疾控中心「地位太低」　只能上報「無法決定下一步」

▲鍾南山是大陸抗SARS時期的領頭專家，新冠疫情爆發後又重出江湖。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山27日在記者會上表示，中國疾控中心（CDC）的地位太低，沒有得到足夠的重視，「我們的CDC只能向上報告，但怎麼採取下一步措施，無法決定，所以地位應該要提高，且應當有行政權，這個改變非常需要。」

鍾南山指出，突發性公共衛生事件，不是一事一時，這次新冠病毒疫情，確實暴露出短板（缺點），「我們CDC（中國疾控中心）的地位太低了，是衛健委領導下的部門，沒有得到足夠的重視。」

鍾南山提到，在美國其他國家，CDC是直通中央的，甚至在特殊情況下，直接向社會通報，但中國得要逐級通報。

鍾南山強調，目前CDC只是一個技術部門，只能向上報告，但向地方政府報告後，怎麼採取下一步措施，CDC無法決定，「所以，CDC地位要提高，而且應當有行政權，這個改變是非常需要的。」

鍾南山還說，大家對以前SARS印象很深，後來也做了不少研究，但覺得這是個偶然事件，之後很多研究部門就不搞了，「我們對MERS也做了研究，而且是國際上第一次分離製作出MERS的模型，一直在搞，所以有些準備。」

鍾南山強調，大多數真正對突發性的傳染病重視度不夠，所以沒有進行持續的科學研究，「這次新發的疾病，我的感覺是在治療上束手無策，只能根據很多原理，用現有的藥來治療，在十幾天二十天這麼短的時間裡，能夠研發新藥根本是不可能的，這是需要長期積累的，這也體現出我們預防和防控體系的問題。」

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