觀光融資補貼啟動！旅遊業拼轉型　更新設備「最高可貸3000萬元」

▲因應武漢肺炎疫情升高,前往中正紀念堂觀看儀隊降旗儀式的遊客大多都自主戴上口罩。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，旅遊業大受打擊，交通部觀光局公布《振興觀光產業融資信用保證要點》，提供信用保證基金，協助旅遊業等貸款資本性融資與週轉金，貸款額度上限分別為3000萬、1000萬元，貸款期限則分別為15年、5年，業者可將此些貸款用於設備更新、重建營業場所、支付薪資等。

觀光局投入12億元，協助旅遊業等進行貸款協助與利息補貼，貸款資金來源由各金融機構提供資金辦理。觀光局設立「信用保證基金」，為擔保品不足的業者，提供信用保證，觀光局將以觀光發展基金作為資金支出來源。

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觀光局表示，旅遊業者即日起即可申請申貸資本性融資與週轉金，貸款採累計方式，資本性融資用途為更新設備、整(修)建、重建營業場所及資本性修繕等，旅行業、觀光遊樂業、觀光旅館業、旅館業每家最高申請額度為3000萬元，已辦理商業登記或稅籍登記的民宿則為1000萬元。

▲現在時序正適合泡湯，卻因疫情影響，旅行業訂單大減。（圖／觀光局提供）

週轉金可用於支付員工薪資及其他維持基本營運資金，旅行業、觀光遊樂業、觀光旅館業、旅館業每家申請上限為1000萬元，民宿辦理商業登記或稅籍登記的民宿則為300萬元。

觀光局表示，該要點補貼期限資本性融資最多3年、週轉金1年，貸款期限部分，資本性融資最長15年，含寬限期3年；週轉金最長5年，含寬限期2年。貸款期限可由金融機構視觀光產業需求展延，貸款利息應按月繳納，寬限期滿後就須按月或按季償還本金，該貸款申請期限至111年12月31日。