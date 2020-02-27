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確診印尼看護2醫院趴趴走！警政動員揪出　高調隔離直播洩密

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▲▼確診印尼女看護。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲確診印尼女看護在醫院開直播。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，台灣26日新增確診第32例，是一位30多歲女性印尼籍醫院看護，曾照顧案27，是非法外籍看護。這位印尼籍看護目前被醫院隔離，卻在臉書直播自己住院訊息，隔離醫院資料全都外洩，相當誇張。根據了解，這位印尼看護由於是非法在台，衛生單位一度找不到人，引發衛生單位的緊張。

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內再增1例新冠肺炎個案，是新北群聚案27在2月11日至16日住院期間的30多歲女性外籍看護，衛生單位於案27確診後，即透過警政單位協尋該名個案，於2月24日晚間尋獲後送往醫院採檢通報並住院隔離，個案當時有輕微喉嚨不適，經檢驗於26日確診。

請繼續往下閱讀...

不過根據了解，由於這位印尼看護是非法看護，衛生單位一直找不到人，最後是透過警政單位協尋，最後在24日晚間、某家醫院尋獲，而且這位看護已經在另一間醫院照顧另一位病人，經採檢通報、住院隔離，並在26日確診。

不過誇張的是，這名印尼看護在24日住院隔離，卻在26日晚間臉書開直播，並分享自己所在院區，隔離資訊全都外洩，已經在外籍移工圈傳開。

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