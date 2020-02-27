確診非法看護挨批「不該浪費錢救」　醫療粉專勸反思：弱勢家庭需要

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情26日新增第32例確診，是一名來自印尼的非法看護，曾照顧第27例確診病患。由於該名看護屬於非法移工，消息傳開後掀起網友正反意見熱議，醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」小編在PO文中勸導，雖然非法移工是不對的，但在沒有了解背後原因之前，希望大眾不要對此說出歧視性的言論。

▲為了防堵病毒擴散，全台民眾都很重視消毒、清潔工作。（圖／記者李毓康攝）

「MedPartner 美的好朋友」小編提到，案32是一名30多歲的印尼籍女性，負責照顧案27，後來前往另一間醫院繼續從事看護工作，結果卻被驗出COVID-19呈現陽性反應，但症狀僅是輕症，疫調人員正在匡列第二間醫院的接觸者，如果無法掌握，將考慮公開活動足跡。

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由於案32是非法移工，消息傳開後，掀起網路上正反意見激辯。小編無奈地說，很遺憾看到一些歧視性的言論，其實非法移工看護在醫療院所很常見，因為收費相對便宜，弱勢家庭往往都會聘請他們協助照料病患，大家不妨進一步思考，這些移工為何需要非法工作，或許跟不肖仲介業者的剝削有關。

▼▲台灣32例確診分布圖及關係圖。（圖／曾梓倩製）

小編認為，案32在家鄉可能有一個家庭，家人就靠她在台灣工作賺錢，雖然成為非法移工並不是對的，但可以反思一下，有這麼多移工逃跑，是不是台灣的制度出了問題，畢竟他們做的是很多台灣人不願意做的工作，講白了，本籍看護或許還不太敢接照顧案27的工作。

小編指出，部分網友的一些不善言論，例如「政府不應該浪費錢救她（案32）」，讓人看了感到很難過，換個角度想，若是台灣人在國外工作遇到相同的狀況，卻受到該國人民言語羞辱，「你對這個國家的印象會是怎樣呢？如果我們苦過來了，是不是能對辛苦的人們，有多一些關懷跟包容？有一次深夜在病房，看到一位外籍看護一邊吃著泡麵，一邊和她在國外的女兒視訊，那種辛苦但快樂的表情，是不分種族和國界的，和我們每個人都一樣的。」