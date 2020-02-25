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能讓敵人「失明」！　美國首艘神盾艦安裝激光武器系統

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▲▼ 亞里·伯克級驅逐艦（Arleigh Burke class destroyer。（圖／翻攝自洛克希德馬丁公司）

▲亞里·伯克級驅逐艦（Arleigh Burke class destroyer。（圖／翻攝自洛克希德馬丁公司）

實習記者魯斯濱／綜合報導

為了應對日益增長的無人機威脅，美國海軍海上系統司令部近日宣布，已在一艘亞里·伯克級（Arleigh Burke）神盾艦上安裝了第一套新型「海軍光學眩目攔截器」（ODIN）的激光武器系統，能夠用於擊落無人機，並讓敵軍搭載的感應器停止運轉，滿足太平洋艦隊司令的作戰需求，以確保海軍航行安全。

和一般的殺傷性激光系統不同，ODIN系統先前曾安裝在美軍最陳舊的運輸艦之一「龐塞號」，進行試驗激光武器系統的後續型號。這種激光武器相當神秘，美國海軍官方也拒絕透露更多資訊。

這套系統能透過讓人眼睛暫時失明的光電和紅外線傳感系統，使敵方無人機及依賴光學與紅外線制導系統而產生混亂，同時也可近距離對付敵方的艦載觀瞄系統。

美國海軍表示，ODIN系統將主要用於保護艦隊免受敵方無人機威脅，因為無人機的產量和作戰能力已經明顯提升。2017年，布什號航母巡邏波斯灣期間，伊朗的小型無人機曾在航母上空蒐集了美軍航母的相關情報。

ODIN系統的研發過程可謂相當迅速，從最初的構想到配備海軍艦艇作戰系統，僅耗時兩年半。美國海軍計劃未來將ODIN系統配備到更多船艦，用於幫助作戰艦艇可有效應付敵軍無人機以及摧毀小型艦船。

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