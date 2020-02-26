喝茫了！逾期移工不知移民官在眼前　還直呼「金門高粱」好喝

▲逾期越籍男貪杯金門高粱，移民官登門還在熱唱。（圖／讀者提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前接獲線報，得知東石鄉一處移工宿舍晚間有違法外來人士聚集喝酒唱歌，影響社區安寧，該隊人員勘查後隨即前往稽查，當中兩名逾期逗留越南籍男子當場被查獲，卻仍高興地喝酒唱歌，直到酒醒後才知道自己被抓。

東石鄉某移工宿舍因晚上總是夜夜笙歌，引來周遭民眾側目，並通報專勤隊，移民官先做現場勘查後集結進入該宿舍，發現現場有5名外籍人士還在飲酒熱唱，經逐一查核身分，當中有2名越南籍男子已逾期停留，看見移民官查察仍舊不為所動，依舊乘著酒興歌唱，欲罷不能，經過數小時才清醒並驚覺已被查獲，面露錯愕，令人啼笑皆非。

2名越南籍男子接受移民官詢問時，坦承分別是1至2年前入境來臺並已逾期停留，四處打零工，被查獲當日因寒流來襲，於是提早返回住處與朋友們吃飯及飲酒唱歌，當被問到是否知道移民官登門查察，他們只能傻笑並回答當時喝茫了沒有發現，還向移民官說臺灣的金門高粱很好喝。嘉義縣專勤隊於調查非法工作情事完畢後，依法將兩人執行遣返。

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，將持續加強查處在臺非法外來人口、非法雇主、非法仲介及其他違規違法案件，並再次呼籲國人切勿貪圖一時之便，聘僱、媒介或容留失聯移工或其他非法外來人口從事工作，否則觸法遭受裁罰將悔不當初。

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