　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

喝茫了！逾期移工不知移民官在眼前　還直呼「金門高粱」好喝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲逾期越籍男貪杯金門高粱，移民官登門還在熱唱。（圖／讀者提供）

▲逾期越籍男貪杯金門高粱，移民官登門還在熱唱。（圖／讀者提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前接獲線報，得知東石鄉一處移工宿舍晚間有違法外來人士聚集喝酒唱歌，影響社區安寧，該隊人員勘查後隨即前往稽查，當中兩名逾期逗留越南籍男子當場被查獲，卻仍高興地喝酒唱歌，直到酒醒後才知道自己被抓。

▲逾期越籍男貪杯金門高粱，移民官登門還在熱唱。（圖／讀者提供）

東石鄉某移工宿舍因晚上總是夜夜笙歌，引來周遭民眾側目，並通報專勤隊，移民官先做現場勘查後集結進入該宿舍，發現現場有5名外籍人士還在飲酒熱唱，經逐一查核身分，當中有2名越南籍男子已逾期停留，看見移民官查察仍舊不為所動，依舊乘著酒興歌唱，欲罷不能，經過數小時才清醒並驚覺已被查獲，面露錯愕，令人啼笑皆非。

2名越南籍男子接受移民官詢問時，坦承分別是1至2年前入境來臺並已逾期停留，四處打零工，被查獲當日因寒流來襲，於是提早返回住處與朋友們吃飯及飲酒唱歌，當被問到是否知道移民官登門查察，他們只能傻笑並回答當時喝茫了沒有發現，還向移民官說臺灣的金門高粱很好喝。嘉義縣專勤隊於調查非法工作情事完畢後，依法將兩人執行遣返。

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，將持續加強查處在臺非法外來人口、非法雇主、非法仲介及其他違規違法案件，並再次呼籲國人切勿貪圖一時之便，聘僱、媒介或容留失聯移工或其他非法外來人口從事工作，否則觸法遭受裁罰將悔不當初。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►對抗病毒靠這瓶

ET快訊
電話傳來「我是爸啊」她秒當機　詐騙男羞愧道歉
快訊／新北宣布停辦萬金石馬拉松　報名選手資格延至2021
快訊／莎拉波娃退休！　俄羅斯網壇女神結束職業生涯
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

自曝家人狂接「謾罵電話」　顏清標激動脫稿：別針對我87歲父親

4月大女嬰午覺　2小時後見她全身發紫棉被蓋口鼻窒息亡

喝茫了！逾期移工不知移民官在眼前　還直呼「金門高粱」好喝

阿里山國家級風景區露營、野炊　馬惠達：結合社區巡守隊進行告阻

遶境堅持要辦！他號召「吃貨救國」：停辦就買你2包水餃　網狂喊+1

民眾釣魚將車開進沙灘受困　海巡協調怪手機具救援

屏東口罩增銷售點　27日起兒童不受單雙號限制…每7日一次可買4片

紅單報報權益抱抱　交通局拍短片教您「認識紅單」！

防疫量體溫　桃議員黃家齊質詢：已有學校改請家長做

佳里警辦急救訓練　CPR＋AED把握黃金救人時間

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

《託陰2：布拉姆回來了》精彩預告

北監「38位受刑人」組口罩工廠　暖心：多做1份，社會就多1份安全

自曝家人狂接「謾罵電話」　顏清標激動脫稿：別針對我87歲父親

4月大女嬰午覺　2小時後見她全身發紫棉被蓋口鼻窒息亡

喝茫了！逾期移工不知移民官在眼前　還直呼「金門高粱」好喝

阿里山國家級風景區露營、野炊　馬惠達：結合社區巡守隊進行告阻

遶境堅持要辦！他號召「吃貨救國」：停辦就買你2包水餃　網狂喊+1

民眾釣魚將車開進沙灘受困　海巡協調怪手機具救援

屏東口罩增銷售點　27日起兒童不受單雙號限制…每7日一次可買4片

紅單報報權益抱抱　交通局拍短片教您「認識紅單」！

防疫量體溫　桃議員黃家齊質詢：已有學校改請家長做

佳里警辦急救訓練　CPR＋AED把握黃金救人時間

連假演唱會連三喊卡！　蘇慧倫、鼓鼓、白安全取消「將風險降最低」

台南女大生意外有了！男友也知…學校宿舍淋浴間產女　掐死殺嬰丟棄判8個月

拆除老舊天花保留原始樑體　60年老屋「日光佐書香」宛如書店

中研院晚間FB：純度99%「公克級」瑞德西韋成功合成！

不斷更新／鑽石公主增至705例　歐洲8國發現確診…希臘淪陷

楊丞琳「換超嫩新髮型」花7小時！　成果曝光：不說不知道我要滿36歲了呢

閻奕格黑歷史遭掀...高爾宣脫口虧「她有4個胸部」全場笑爆！

自曝家人狂接「謾罵電話」　顏清標激動脫稿：別針對我87歲父親

Gail從日本回國「已自主隔離5天」！　曝近況照報平安：我很好請放心

長輩少參加遶境！　醫勸「超過50歲」一確診致死率↑...80歲以上更危急

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

地方熱門新聞

為疫情中止遶境　醫生：有很多次

吃貨救國　停辦遶境就買標哥水餃

白沙屯媽祖進香　廟：若封城就停辦

外國人居家檢疫落跑　警埋伏逮人

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

愛吃棗子的吳玟萱　嫁給種棗子的梁立定

棉被蓋口鼻　4月大女嬰午覺窒息亡

大甲媽遶境　鄭銘坤：封城就不辦

家人被騷擾　顏清標：針對我就好

逾期移工喝茫了　不知移民官在眼前

屏東縣口罩26日晚起增銷售點　27日起兒童不受單雙號限制

澳門學生檢疫14天　2天竟偷跑8次

黃家齊質詢量體溫　學校要求家長做

海巡救援受困沙灘車輛

更多熱門

相關新聞

健康把關　慈濟防疫物資送移民署

健康把關　慈濟防疫物資送移民署

內政部長徐國勇掌握防疫狀況，認為移民署國境大隊的機場港口及為民眾洽公的第一線同仁非常重要，在徐部長的促成之下，慈濟基金會及旺旺水神公司日前捐贈口罩4千個及能抗病毒的「水神」次氯酸水生成器，讓同仁備感安心及感謝。

防範新冠肺炎　移民署行動列車推廣線上申辦

防範新冠肺炎　移民署行動列車推廣線上申辦

移民署揪新住民守護家園

移民署揪新住民守護家園

陸港澳生自主管理　可用「外來學生申辦系統」

陸港澳生自主管理　可用「外來學生申辦系統」

失聯移工大街狂奔掉鞋　自封：落難版「仙杜瑞拉」

失聯移工大街狂奔掉鞋　自封：落難版「仙杜瑞拉」

關鍵字：

移民署金門高粱

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

21歲女大生斷魂！轎車未依號誌左轉害命

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

波蘭旅客攜4000片　遭台北海關全數沒收

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

平價iPhone SE2 傳六種顏色！海軍藍取代香檳金　造型類iPhone 8

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面