關懷守護國門健康把關　慈濟防疫物資送移民署

文／慈濟基金會 林佳予 圖／移民署提供

中國武漢肺炎疫情持續升高，移民署臺北市服務站因係受理外國人、大陸及港澳地區人民居停留、定居及入出國(境)紀錄申請案，為大型公眾場所，進出人潮眾多，因此同仁每天口罩需求量及辦公處所的消毒用品消耗量非常大，內政部長徐國勇掌握防疫狀況，認為移民署國境大隊的機場港口及為民眾洽公的第一線同仁非常重要，在徐部長的促成之下，慈濟基金會及旺旺水神公司日前捐贈口罩4千個及能抗病毒的「水神」次氯酸水生成器，讓同仁備感安心及感謝。

臺北市服務站是移民署全國最大的服務站，同仁120人，志工通譯也有60人，申辦民眾最多曾1天內湧進1千5百位民眾，為了防疫，民眾進入服務站均要測量體溫及手消毒，辦公場所也是每天消毒，防疫工作絲毫不敢掉以輕心，加上近1週即查獲2位居家檢疫的民眾還到服務站洽辦申請案件，後來通知警方帶離，讓同仁的防護裝備及消毒工作更顯重要。

慈濟基金會在疫情發生後即募集口罩，近期陸續到位，在內政部長徐國勇的促成之下，捐贈移民署國境大隊及臺北市服務站各2千個口罩，由移民署主任秘書林興春代表接受。慈濟公傳處主任林弘展表示，慈濟非常關心移民署第一線工作人員及洽公民眾，期盼齊心為防疫工作盡一份心力，共同戰勝疫情。

請繼續往下閱讀...

旺旺集團臺北水神事業部總經理高雅鈴也在疫情擴大的第一時間，捐贈臺北市服務站水神生成機1臺，該機器生成的微酸性次氯酸水可有效對抗環境中的細菌病毒，高雅鈴表示，該公司一向秉持著以「人」為出發點為人服務，尤其新型冠狀病毒是全體國人火燒眉睫的難關，該公司回饋社會當仁不讓，期盼國人免遭受疫情之危害與恐懼。

移民署臺北市服務站主任蘇慧雯表示，非常感謝慈濟基金會及旺旺水神公司捐贈口罩及次氯酸水生成器，讓第一線工作人員為民服務無後顧之憂，同時也提供洽公市民安全安心的環境，期盼大家共同對抗疫情守護台灣。