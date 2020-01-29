影／失聯移工大街狂奔躲追查！掉鞋還自封：落難版「仙杜瑞拉」

記者許宥孺／高雄報導

移民署高雄專勤隊日前獲報，高雄市岡山本州工業區有一名越南籍失聯移工非法工作，經過數小時埋伏後，終於在路口查緝到這名男子，一開始這名男子佯裝配合，後來卻趁查緝人員不注意轉身逃走，不過男子為了閃避車輛不小心摔倒在草叢裡，鞋子還噴飛，最後還慘被壓制，讓他自嘆自己就像是男版的「仙杜瑞拉」。

▲越籍失聯移工佯裝配合查緝，結果轉身落跑。（圖／記者許宥孺翻攝）

事情就發生在16日中午12點左右，移民署高雄專勤隊在岡山本州工業區埋伏數小時後，終於在路口查緝到這名失聯移工，在路旁查緝過程中，男子本來相當配合，後來男子卻趁著查緝人員不注意，轉身就朝路中央逃跑，而當時一輛移民署支援車隨即朝男子逃跑方向開過去，不過男子似乎閃避車輛不及，推了一下引擎蓋後，重心不穩摔便倒在一旁的草叢，鞋子也不知道噴飛到哪裡。

▲越籍失聯移工遭壓制在地。（圖／記者許宥孺翻攝）

男子不顧鞋子不見，繼續逃跑，2名查緝人員追上去後隨即將男子壓制在地，並將他逮捕，查緝人員還回頭幫男子尋找不見的鞋子，不過找遍整條馬路只找到1支鞋子，男子自嘆自己：「好像童話故事裡的男版『仙杜瑞拉』，只不過下場不是麻雀變鳳凰，而是被遣返回越南。」

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