不僅iPhone 9、平價音箱！傳蘋果正在開發AirPods Pro Lite耳機

▲傳Apple公司除了iPhone 9，還打算推出平價版AirPods Pro Lite。（圖／示意圖，記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

武漢肺炎將會影響Apple公司今年開始操作平價策略嗎？日前被爆料出將會推出售價僅有399美元的iPhone 9之後，又有消息傳出將會推出平價版本的HomePod智慧音箱，現在又有消息傳出，該公司將會推出一款平價版本的AirPod Pro Lite。

消息來自Macrumors，報導分析了台灣電子時報當中的一篇關於武漢肺炎導致轉單效益的新聞，文中指出：「Apple公司與台灣和中國大陸的供應鏈保持著合作夥伴關係，由於武漢肺炎增加的原物料風險，Apple可能與台灣合作夥伴生產更多的新一代‌iPad‌，‌Apple Watch‌，AirPod Pro Lite和‌iMac‌設備。」

實際上AirPod Pro Lite的傳聞並不多，在更早之前確實是有AirPods Lite的傳聞，當時的消息是因為面對中國當地許多模仿者(好比說華為、小米、OPPO...)，而策略性開發了平價版本。

但是現在這個“AirPod Pro Lite”故名思議，其實也就是平價版本的AirPods Pro，不過仔細思考了一下：「AirPods Pro要怎麼平價、怎麼輕量？阿不就是AirPods 3嗎？怎麼樣才能叫做AirPods Pro Lite，是該媒體採訪時聽錯筆誤？還是只是單純移除了降噪功能？」

諸多疑問，讓記者對著這個名稱發了一下呆，畢竟有了先前的經驗，有些傳聞主要是釋出出來抓內鬼用的。

如果是從另外一個角度來看，做什麼事情都要有兩手策略，或許武漢肺炎造成的經濟體影響遠超過我們的想像，Apple公司因此真的祭出"Plan B"，想要在「合適的時間點」一口氣推出iPhone 9、HomePod lite跟AirPods Pro Lite，也說不定。