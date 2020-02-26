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開學日2名學生從頂樓往下跳⋯　孩子沒呈現出來≠ 沒有陰影

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▲▼內湖成功路15歲女國中生開學日墜樓亡。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市內湖成功路15歲女國中生開學日墜樓亡。（圖／記者黃彥傑攝）

記者林育綾／台北報導

全台高中級（含）以下學校在25日開學，大多人關心防疫問題，但當天竟有2名15歲的學生，不約而同沒有選擇去上學，而是毫無預兆的分別爬上自家頂樓，一躍而下。寶瓶文化出版社總編朱亞君今（26）日在臉書提及這不幸個案，同時分享批踢踢媽佛版紅人「大師兄」在書中寫到的類似案例，提醒更多家長「孩子沒呈現出來，不代表沒有陰影。

朱亞君在個人臉書提到，上班途中聽到大師兄上電台接受訪問時，談及台北市在昨（25）日就發生2件不幸個案，「同樣是15歲的孩子，一男一女，毫無預兆的，在開學日這天，他們沒有選擇下樓上學，分別在自家搭上了往頂樓的電梯，在那兒徘徊了許久，然後一躍而下。」感嘆，「沒有人知道最後一刻，他們在恐懼甚麼、痛苦甚麼，沒有人可以說說話嗎？而寧可用最激烈的方式表達。」 

請繼續往下閱讀...

▲▼高樓，高樓大廈，跳樓 。（示意圖／Photo by Banter Snaps on Unsplash）

▲大師兄上電台接受訪問時，提及台北市在昨（25）日發生2件不幸的跳樓個案，一男一女都是15歲。（示意圖／Photo by Banter Snaps on Unsplash）

她也分享自己看電影《陽光普照》的震撼，當以為故事繞著「壞小孩」弟弟轉的時候，那個個性總是溫柔體貼、為人著想的資優生哥哥，卻在一個極其普通的日子裡，上了頂樓跳下去。「太突然了，我心一墜。為什麼？我充滿了問號。電影前面鋪陳的哥哥不一直陽光燦爛前程似錦嗎？沒有一絲暗示過他的陰影啊。」

朱亞君在臉書繼續寫道「但難道孩子沒呈現出來，就沒有陰影嗎？我們究竟了解我們的孩子多少？他們在微笑裡面掩藏了多少無法說出的悲傷？他們在叛逆的後面又要表達甚麼樣的委屈？知道他在學校交友的狀態嗎？有人霸凌他嗎？我們真的理解孩子嗎？從成績、從名次、從他順從或不的表現？還是你願意靜一下、聆聽過他內心的吶喊？」她相信「喪子之痛」是人間至痛，「也許只要一個溫暖的擁抱、多一句的關懷，他就不會在頂樓徘徊。

▲▼大師兄在新書《比句點更悲傷》分享年輕人跳樓的悲慘案例。（圖／朱亞君提供）

▲從事殯葬業「接體員」的大師兄，在新書《比句點更悲傷》曾經分享年輕人跳樓的悲慘案例。（圖／朱亞君提供）

她分享大師兄在新書《比句點更悲傷》提及的相似案例，一位年輕人在跳樓後，大師兄從他的口袋裡，發現撕毀的碩士畢業證書碎片和一張紙條，上面寫著：「今生不再相欠，來生不要再見，給你們兩個自私的王八蛋！

根據書中描述，該往生者雖然順利考上研究所，畢業後卻面臨失業危機，「這個危機不是找不到工作，而是找不到父母喜歡的工作。」「然後某天早上，往生者吃完人生最後一頓早餐，被父母念人生中最後一次，就跳下來了，把他碩士的畢業證書撕掉後，放在口袋裡跳了下來。」

當時往生者的媽媽看了紙條後抱頭崩潰，大喊「對不起！對不起！我是為你好，我是為你好！為什麼叫我王八蛋？你快起來呀！」讓大師兄也感嘆，「往生者其實沒什麼好怕的，最慘也是支離破碎，但是活著的人那種聲嘶力竭、那種絕望的眼神，是最可怕的。」

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