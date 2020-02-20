17歲女凌晨跳軌…列車輾過「齊膝斷開」身腳當場分離！沒有留下遺書

▲香港一位17歲少女凌晨跳軌輕生。（示意圖／取自pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

香港東鐵綫九龍塘站凌晨時份驚爆有女子跳軌，遭列車輾斷雙腳。今（20日）凌晨0時23分，一名17歲姓林少女在九龍塘站墮軌，才遭當時一列往上水方向的東鐵綫列車當場輾過，雙腳齊膝斷開，身腳當場分離。據悉，列車當時剛進入九龍塘站，根本來不及剎車。

據《香港01》報導，慘案發生後，月台長即時按動緊急制動停車，車站派員到場處理，並通知車務控制中心報警及通知消防。

當消防員、救護員及坍塌搜救專隊人員趕赴現場救援時，女傷者仍有知覺，被救援人員救離路軌，再由救護車送往伊利沙伯醫院救治。港鐵指，根據監視器畫面顯示，該乘客是自行跳入路軌。警方在現場調查後，未有發現遺書，初步相信事件沒有可疑 ，列作企圖自殺案。

港鐵表示，東鐵綫九龍塘站有人進入路軌範圍，列車服務受阻；受事件影響，紅磡站至大圍站來回方向服務暫停，大圍站至上水站來回方向每15分鐘一班。

隨後，港鐵安排免費接駁巴士行走紅磡站至大圍站，接載受影響乘客，並呼籲乘客考慮使用其他交通工具。

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