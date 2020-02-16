社區大樓整棟封！5男手刀逃跑竟「當場跳樓」…摔斷腿也被直接抓走

▲英國一名男子戴著口罩站在窗戶前。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

近日，寧夏回族自治區銀川市一社區大樓內確診一例新冠肺炎患者。當地政府立即實施封閉管理，要求全部住戶自行居家隔離14日。沒想到，住在該大樓的5位男子得知後，竟直接從2樓窗戶跳樓，企圖逃離，被警員當場抓獲。其中，一位康姓男子不幸腿部骨折，被送往醫院邊治療邊隔離。

據《人民網》報導，2020年2月1日，銀川市大閱城9號公寓確診一例新冠肺炎患者。為最大限度阻絕疫情傳播途徑，保護居民人身安全，轄區政府發佈緊急命令，立即對大閱城9號公寓實施封閉管理，要求居民自行居家隔離14日。

沒想到，陸姓、王姓、康姓、馮姓、楊姓5位男子得知消息後，先後從公寓2樓窗戶跳樓逃離，被現場執行管控的上海西路派出所警員當場抓獲，送回住處繼續進行居家隔離，由社區醫生每天上門檢測體能資料、觀察症狀。

▲新冠肺炎疫情在大陸擴散。（圖／路透）

其中，康男不幸腿部骨折，被120急救車拉到醫院邊治療邊隔離，2月14日居家隔離結束，未發現疑似症狀。其他4名男子被上海西路派出所民警書面傳喚接受調查，最終因拒不執行人民政府在緊急情況下發佈的決定、命令，依據《中華人民共和國治安管理處罰法》第50條一款，決定予以行政拘留7日，送往銀川市拘留所。

當地公安提醒，為切實做好疫情防控工作，請嚴格遵守政府發佈的各類緊急決定，積極配合防疫工作，自覺做好隔離防護工作，發現情況及時報告，避免感染病毒並擴散疫情。