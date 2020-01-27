沙灘上「寶特瓶裡藏針孔」！變態男狂偷拍比基尼　好奇女一撿嚇瘋

▲澳洲男把針孔藏在寶特瓶裡。

記者錢玉紘／綜合報導



現今偷拍技術發達，有時候真的會出現在難以預料的地方，防不勝防。墨西哥女子蒙特可特（Michelle Montcourt）日前到澳洲的知名觀光海灘玩，看到一個鬼鬼祟祟的男子亂丟寶特瓶，撿起竟來發現，瓶子裏面藏著針孔攝影機，偷拍了好幾段清涼比基尼辣妹的影片。

澳洲媒體報導，蒙特可特日前到雪梨南部的羅賓遜夫人海灘（Lady Robinsons Beach）玩，看到旁邊有一名30多歲的男子，丟了個寶特瓶在沙灘上，之後就逃走。她表示，一開始以為只是沒公德心的人亂丟垃圾，正要撿起瓶子丟到垃圾桶時，發現瓶內有奇怪的電子裝置。



蒙特可特把這個可怕的發現PO在臉書上，這個小小的藍色寶特瓶裡面除了錄影裝置外，還有一個電池跟一個放置記憶卡的地方，鏡頭緊黏著瓶身上，跟寶特瓶外圍的圖案顏色類似，幾乎融為一體，難以察覺，看起來是很專業的人安裝的。記憶卡內有好幾段媽媽帶著小孩在海灘上玩的影片，甚至包含她自己，她將照片PO在臉書上表示，「請大家一定要多加注意，這可能是你的朋友，或你的小孩」。

蒙特可特提到，他已經在澳洲待了三個多月，而且常常來布賴頓海灘（Brighton beach）這一帶遊玩，「我很愛澳洲，但也很震驚竟然有這種人，也很驚訝竟然還有這種犯罪手法」。

聖喬治（St George）地區的警方則提到，目前這個寶特瓶已經交由警方保管蒐證，目前正在調查中，但因為還在初步調查階段，還未有其他消息可提供。