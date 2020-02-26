反送中+疫情雙重打擊！港半年內恐現「海嘯式」裁員潮...劏房居民淚：好彷徨

▲反修例運動重挫香港經濟。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

去年大半年的「反送中」風暴，加上如今肆虐的新冠肺炎疫情，香港經濟遭受連番衝擊，有工商界人士預計，未來半年或出現「海嘯式」結業、裁員潮。在這股烏雲籠罩下，社會基層市民首當其衝，一位住在劏房的江姓市民就表示，無薪假讓他們沒了收入，「都不知道下個月怎麼辦，希望政府盡快派發1萬元（港元，下同）津貼。」

▲香港不少市民蝸居在「劏房」中，等待著政府發放公共住房。（示意圖，非本文當事人／CFP）

據《東網》報導，江先生因身體欠佳成為失業人士，與太太居住在約80平方呎（約3坪）劏房單位，至今輪候公屋逾3年。他表示，如今領取每月2055元傷殘津貼，從事美容業的妻子月薪約1.1萬元，加上其他津貼全家收入約1.5萬元，然而光是租金加上水電費就要花去約5000元，每月都存不到錢。

受經濟不景氣影響，江先生表示，妻子3月要開始放無薪假，「好怕沒收入，好彷徨」，「停薪留職都算好，最怕沒工開，都不知道下個月怎麼辦」。他們希望港府能盡快派發1萬元津貼，以解燃眉之急。

▼劏房生活條件惡劣。（圖／CFP）

據《文匯報》報導，廠商會行政總裁楊立門近日在港臺節目《城市論壇》上指，社會事件發生超過半年，不少企業原本已經在「捱」，此次疫情是對企業的再次打擊，「中小企佔香港90%以上，預料未來半年或出現「海嘯式」結業及裁員潮，政府應動用豐厚財政儲備，直接派錢刺激經濟，以解燃眉之急。」

▼反送中期間，民眾在香港機場迎賓大廳舉行集會。（圖／路透）

出席同一節目的民建聯立法會議員周浩鼎則要求，港府推動全民派錢，每人1萬元；政府出現財赤原因是客觀經濟環境，加上嘻嘻疫情造成，並非一個長期因素，因此政府應該特事特辦，在預算案中全民派錢及成立失業援助金，「如果經濟差還不派錢、大刀闊斧，經濟可能更差。」

節目另一位嘉賓、醫管局前主席胡定旭認為，如今香港是「屋漏」遇上「打風」，不少人已經在放無薪假，政府在非常時期應該特事特辦，考慮派錢或消費券刺激經濟。對於財政赤字問題，他認為「錢該用時就要用」，香港有豐厚儲備，相信可以撐過去。

他又指出，港府應推出失業援助，達到「及時雨」效果；針對行政複雜、需增加大量人手處理的問題，則可以外判程式，同時為社會增加就業機會。

香港財政司司長陳茂波今（26）日早上11時於立法會宣讀新一份財政預算案。據「東網」報導，消息指出，香港政府將發給18歲以上的香港居民1萬港元（約4萬元新台幣）。