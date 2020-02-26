「大哥之子」被誤認是第三者！8煞圍砍...鎌刀剖肚慘死　3收押避江湖追殺

▲湯姓少年慘遭8人圍毆，腹部還遭鐮刀砍傷，送醫後還是因為流血過多傷重不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名湯姓少年（17歲），21日凌晨4時許，疑似為了協助友人解決感情問題，遭多名少年圍堵尋仇，腹部被鐮刀砍傷送醫不治，由於湯姓少年是苗栗地方聞人李姓大哥的養子，警方不敢掉以輕心，目前已將兇嫌帶回偵訊，釐清相關案情。

苗栗分局表示，21日凌晨4時08分接獲民眾報案，指稱有2名男子受傷倒在路邊，警方立刻派員前往處理，抵達現場時發現湯姓少年及賴姓男子雙雙倒臥在地上，疑似遭人毆打受傷，但其中湯姓少年因腹部有明顯刀傷，經緊急送醫後還是因失血過多而宣告不治，警方立即調閱附近監視器，漏夜偵辦釐清案情。

▲苗栗警方共查獲8名嫌犯，全案將移送地檢署偵辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據了解，這2幫人馬疑似因為男女感情糾紛，引起對方不滿；21日凌晨下班時，湯姓少年及友人剛走出辦公室大樓，步行到苗栗市北安街、自治路口時，突然衝出10名男子，這些人誤以為湯姓少年是這起糾紛的對象，一時棍棒齊飛，湯男見其人多勢眾，轉身想要跑離現場，其中有人竟拿出鐮刀朝湯男腹部砍了一刀深及內臟，導致湯男大量失血，送醫急救後還是宣告不治，其賴姓友人背部也被砍一刀，所幸無生命危險。

警方指出，案發後立即成立專案小組，調閱附近監視器後，鎖定10名共犯，逮捕其中4名主嫌，其中3人聲押獲准，另1名主嫌也將移送地檢署聲請羈押；目前整起案件已查獲相關人等共8名嫌犯，全案依傷害致死罪嫌偵辦。