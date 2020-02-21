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知情人士爆：蘋果下月不會有發表會、新機不叫iPhone 9

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我們想讓你知道…所以確認會有平價款iPhone...

▲傳聞iPhone 9的真實名稱可能就叫iPhone，發表時間未定。（圖／取自Twitter）

特約記者洪聖壹／綜合報導

近期傳出Apple公司將於3月底~4月初的春季發表會當中發表一款售價399美元的iPhone，有媒體傳出該款手機名稱為iPhone 9，也有媒體傳出改款名稱為iPhone SE 2，現在有可信度非常高的消息駁斥，Apple公司可能會延遲發表會的時間，然後該款手機也會用其他名稱推向市場。

這次爆料來源又是Front Page Tech，在最新「iPhone 9(2020)獨家」的報導當中，除了確認Google下一代手機叫Pixel 5之外，他引述可信的消息來源，說明一下Apple公司的下一款新 iPhone的資訊。

3月可能不會有發表會

日前有消息人士指出，如果蘋果公司選擇在下個月的特別活動中推出入門級iPhone，時間點可能會落在3月30日星期一或3月31日星期二舉行。

不過根據Front Page Tech引述的消息明白指出，近期有關蘋果公司要推出的iPhone 9傳聞存在一些錯誤，包括發表會時間、以及名稱。

受到來自武漢的新冠病毒（COVID-19）影響，「蘋果公司尚未確定下個月是否能夠舉辦發表會」，這意味著實際發表時間可能會往後展延。這個消息其實有跡可循，因為幾乎是同一時間，《日經》引述可信消息報導，富士康受到全球新冠病毒疫情影響，許多工廠要到3月中旬～4月初才有辦法復工，這意味著新機實際出貨時間將會被推遲，連帶影響的就是上市時間；此外，報導當中還指出不只新款iPhone，就連iPhone 11系列的出貨也會受到影響。

新機就叫iPhone，不是iPhone 9或者是iPhone SE 2

關於新款手機的真實名稱，這位顯然在Apple公司內部工作的消息人士指出，為了確實跟年度旗艦機做出區隔，Apple公司內部將會延續iPad的命名法則，直接把新款手機命名為 iPhone，而不是iPhone 9或者iPhone SE2，這個做法也不會像是iPhone XR推出之際，讓消費者認為手機比iPhone 11差。

傳聞指出，這款iPhone 將會採用A13處理器，64GB版本售價只有399美元（約台幣1.2萬），並且將會有售價450美元的128GB版本。

整體而言，這次曝光的消息可信度非常高、而且合理。如果按照這邏輯，蘋果新機命名為iPhone的話，或許先前傳出「海軍藍」新色的新一代四鏡旗艦機名稱可能不叫iPhone 12 Pro，而是會被直接稱為iPhone Pro、iPhone Air或者是iPhone Pro（2020）也說不定。

▲日前傳出iPhone 12 Pro將推海軍藍新色。（影片／取自YouTube）

不過發表會是否向後展延目前還看不出來，主要是目前中國大陸當地疫情資訊並無準確公開，而為了避免疫情擴散，許多城市都還處於封城狀態，這導致企業、工廠能夠正常運作的時間無法控制，現在只願疫情趕快過去了！

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