慢一步就沒了…義大利超市「貨架淨空」搶物資　居民：待在封鎖區較安全

▲義大利超市被一掃而空。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

義大利是目前歐洲新冠肺炎疫情最嚴重的國家，確診病例數已達323例，且有11人不幸病逝。當地政府宣布北部地區12城封鎖，封鎖區內外的超市都出現瘋搶物資的狀況，不論是衛生用品還是食物，幾乎被一掃而空，結帳人龍綿延數公里；首例確診病患出現的科多紐（Codogno）小鎮更被稱作「義大利的武漢」。

▲清潔用品也全賣光。（圖／路透）

根據當地媒體報導，義大利知名連鎖超市「Esselunga」各個分店都出現搶購物資的人潮，住在非封鎖區的民眾也開始囤物資，可存放的食品包含義大利麵、豆類、醬汁、調味料與麵包等，只要一上架就被買光；另外還有清潔衛生用品、手套也通通被搶購一空。



目前義大利北部倫巴底（Lombardy）、威尼托（Veneto）等12個城市封閉，出現首例確診病患的科多紐小鎮更被稱作「義大利的武漢」。住在距離科多紐不到10公里距離的居民米歇爾（Michele）向《半島電視台》表示，他覺得在病毒跨越邊界蔓延的時候，待在封鎖區內，避免和其他人接觸或許比較安全，「我在街上沒有看到任何恐慌，但每個人都被病毒的侵略性和感染人數的快速增長嚇了一跳。」

▲警方在封鎖區邊界檢查通行證。（圖／路透）



總理孔蒂（Giuseppe Conte）宣布，義大利境內受疫情影響地區「禁止進出」，除非獲得特別許可才能放行，而疫情嚴重的倫巴底大區已宣布所有大學停課到3月2日，所有大型公共活動都暫停、博物館也停止營業。孔蒂表示，這項措是有效隔離了近10萬人，相信未來幾天內，就能遏止疫情擴散。

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