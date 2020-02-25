　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

義大利爆「超級傳染者」5天增200多起　妻子親友也中標GG了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲義大利人提高警備，戴上口罩慎防新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲義大利人提高警備，戴上口罩慎防新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

義大利在短短4天內爆出二百多例新冠肺炎(COVID-19)確診病例，疫情迅速擴張關鍵指向第4例確診病患，義國政府將此人列為「超級傳播者」，為此還大舉封鎖與他行蹤有關的12個城鎮。這名病患在2月初參加2場馬拉松，其中人數最多的一場位於北部的熱那亞（Genova），共有1200人參賽，接下來與他有過接觸的人接連出現病徵，義國的疫情也因此潰堤。

這名病患是38歲的男子，居住在義大利北部的阿達堡鎮（Castiglione d’Adda），在16日因為出現流感症狀就診，並在20日確診，與他有過接觸的妻子和親友也在幾天後確診，目前曾接觸過的醫護人員也被隔離中。

綜合外媒報導，義大利政府在釐清病患的行蹤之後，封鎖了威尼托（Veneto）與倫巴底（Longobardi）的12個城鎮，受影響人數約為5萬人。據了解，病患除了馬拉松之外也參加過足球比賽，出現症狀的過程中還到過公司上班，並多次前往當地餐廳用餐。

▲▼ 義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）。（圖／達志影像／美聯社）

義大利總理朱塞佩·孔蒂（Giuseppe Conte）表示，受影響的5萬名居民可能面臨數周的封鎖，酒吧、餐廳、電影院、舞廳和學校等公共場所也因應疫情關閉中。

受到矚目的米蘭時裝周和威尼斯狂歡節收到影響，調整了舉辦方式，著名的斯卡拉大劇院也不得不取消歌劇表演。除此之外，政府也下令，所有教會活動必須取消，如果在疫情期間必須舉辦喪禮，也只能讓直系親屬參與。

義大利目前有229例確診病例，其中7例死亡。台灣中央流行疫情指揮中心發佈建議調升義大利旅遊為第二級警告、外交部調升旅遊警示至橙色，部分管制疫區更調升為紅色，雄獅旅遊宣布，即日起主動取消至3月31日前出發義大利之團體。

ET快訊
快訊／台南「100秒連射6槍」殺害好兄弟　凶嫌佳里被逮捕
獨／大甲媽祖如期遶境「3條件」曝光　1300桌起駕宴停辦
病例激增被台灣列「第三級警告」　南韓網友真實反應曝光
衛生部副部長感染病毒「陽性反應」　伊朗證實：已經被隔離
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／日本感染者增至861人　義大利累計發現283例

義大利爆「超級傳染者」5天增200多起　妻子親友也中標GG了

北極圈造出「末日種子庫」　收藏6萬新種子防全球災難

病例激增被台灣列「第三級警告」　南韓網友真實反應曝光

文在寅訪「新天地」所在地大邱　南韓25日激增144例確診

新加坡教會群聚感染連環爆　神召會染病信徒：你並不孤單

快訊／衛生部副部長感染病毒「陽性反應」　伊朗證實：已經被隔離

染了病毒也是愛國！　韓爭議牧師全光勳遭逮捕

快訊／埃及「最後的法老」前總統穆巴拉克去世　享壽91歲

25歲女當「全職嬰兒」每月花1萬買尿布　吸奶嘴睡粉色嬰兒床

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈　蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

從不吃餅乾！高加索見漂亮姊姊　「大嘴張開狂討食」阿母旁觀傻眼

潘瑋柏一餐最高紀錄14碗飯！　直問餐廳阿姨：你覺得我很胖嗎？

不斷更新／日本感染者增至861人　義大利累計發現283例

義大利爆「超級傳染者」5天增200多起　妻子親友也中標GG了

北極圈造出「末日種子庫」　收藏6萬新種子防全球災難

病例激增被台灣列「第三級警告」　南韓網友真實反應曝光

文在寅訪「新天地」所在地大邱　南韓25日激增144例確診

新加坡教會群聚感染連環爆　神召會染病信徒：你並不孤單

快訊／衛生部副部長感染病毒「陽性反應」　伊朗證實：已經被隔離

染了病毒也是愛國！　韓爭議牧師全光勳遭逮捕

快訊／埃及「最後的法老」前總統穆巴拉克去世　享壽91歲

25歲女當「全職嬰兒」每月花1萬買尿布　吸奶嘴睡粉色嬰兒床

免疫力關鍵！研究：「睡不足7hrs」生病機率多3倍...挽救失眠妙招曝

湯姆霍蘭德緊攬3親弟畫面Q炸！　自曝「媽寶行為」笑說：這是不被允許的

談疫情竟爆雷　朱立倫1張圖曝《愛的迫降》大結局

2PM祐榮「當兵放假中」新冠肺炎疫情突爆發　軍隊勒令宣布：提早退伍！

不斷更新／日本感染者增至861人　義大利累計發現283例

快訊／台南「100秒連射6槍」殺害好兄弟　凶嫌佳里被逮捕

《炮仔聲》女星求桃花「被髒東西附身」…警察一親秒退駕！網看傻：仙姑根本媒人婆

景美割喉女鬼狂哭！「你們終於來了」16歲就殺人的他…冷靜認罪

國軍防疫滴水不漏　嚴德發：主動撥補口罩酒精、軍艦每日換氣

獨／大甲媽祖「百年傳承」不能斷！「3條件」如期遶境　1300桌起駕宴先停辦

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

國際熱門新聞

WHO專家：世界都欠武漢人民一次

南韓口罩之亂　韓媒：參考台灣做法

台灣列第三級警告　南韓網反應曝

即／伊朗衛生副部長　染新冠病毒

南韓出現第11死「竟是外國人」！

南韓新增84例確診、第10例死亡病例「境內累計977人」

譚德塞讚中國「疫情過高峰」還未全球大流行

更新／斯洛伐克總理染疫住院　本人回應了

鑽石公主號下船後「再傳第4死亡病例」

南韓大邱淪重疫區　「口罩2小時賣48萬片」排隊人龍塞爆

大邱地理位置根本「武漢翻版」

更／南韓爆第9死　病逝後才確診

義新冠肺炎7死！鑽石公主號美籍旅客再18例

美股狂挫千點「創2年來單日最大跌幅」

更多熱門

相關新聞

醫院出國禁令取消行程費用「按損失全額賠」

醫院出國禁令取消行程費用「按損失全額賠」

新冠肺炎疫情國際間蔓延， 為維持國內醫療量能，中央流行疫情指揮中心規劃醫事人員出國限制，25日晚間公布初步共識，適用對象為國內各級醫院人員，列入旅遊疫情建議等級國家都禁止前往，依照等級分別得經過衛福部、院內同意才能去；若依照此規定取消的行程，會依照損失進行賠償，實施期間暫訂至6月30日；但實際方案得本週四與醫事人員代表會議才能定案。

富士康聘請鐘南山院士　擔當集團防疫及復工總顧問

富士康聘請鐘南山院士　擔當集團防疫及復工總顧問

外交部：2俄羅斯台人發燒　已接受醫院隔離

外交部：2俄羅斯台人發燒　已接受醫院隔離

台灣列第三級警告　南韓網反應曝

台灣列第三級警告　南韓網反應曝

韓星3月入台須隔離14天

韓星3月入台須隔離14天

關鍵字：

義大利超級感染者新冠肺炎馬拉松

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

謝和弦被爆「前女友是成語蕎」！煽情告白曝：妳讓我欲死欲仙

王陽明女兒「氣質中文名」網狂推

首見國小學童染新冠肺炎！新北家庭群聚案31為學生

隋棠1歲兒摔下1.3m高床「鎖骨斷成兩截」！

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

血友病童母冷笑吐心聲　揭幕後黑手

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

百萬人瘋媽祖遶境！靈媒「34字戳破盲點」

血友病童母子搭機回台！父親說話了

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面