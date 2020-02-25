義大利爆「超級傳染者」5天增200多起　妻子親友也中標GG了

▲義大利人提高警備，戴上口罩慎防新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

義大利在短短4天內爆出二百多例新冠肺炎(COVID-19)確診病例，疫情迅速擴張關鍵指向第4例確診病患，義國政府將此人列為「超級傳播者」，為此還大舉封鎖與他行蹤有關的12個城鎮。這名病患在2月初參加2場馬拉松，其中人數最多的一場位於北部的熱那亞（Genova），共有1200人參賽，接下來與他有過接觸的人接連出現病徵，義國的疫情也因此潰堤。

這名病患是38歲的男子，居住在義大利北部的阿達堡鎮（Castiglione d’Adda），在16日因為出現流感症狀就診，並在20日確診，與他有過接觸的妻子和親友也在幾天後確診，目前曾接觸過的醫護人員也被隔離中。

綜合外媒報導，義大利政府在釐清病患的行蹤之後，封鎖了威尼托（Veneto）與倫巴底（Longobardi）的12個城鎮，受影響人數約為5萬人。據了解，病患除了馬拉松之外也參加過足球比賽，出現症狀的過程中還到過公司上班，並多次前往當地餐廳用餐。

▲義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）。（圖／達志影像／美聯社）

義大利總理朱塞佩·孔蒂（Giuseppe Conte）表示，受影響的5萬名居民可能面臨數周的封鎖，酒吧、餐廳、電影院、舞廳和學校等公共場所也因應疫情關閉中。

受到矚目的米蘭時裝周和威尼斯狂歡節收到影響，調整了舉辦方式，著名的斯卡拉大劇院也不得不取消歌劇表演。除此之外，政府也下令，所有教會活動必須取消，如果在疫情期間必須舉辦喪禮，也只能讓直系親屬參與。

義大利目前有229例確診病例，其中7例死亡。台灣中央流行疫情指揮中心發佈建議調升義大利旅遊為第二級警告、外交部調升旅遊警示至橙色，部分管制疫區更調升為紅色，雄獅旅遊宣布，即日起主動取消至3月31日前出發義大利之團體。