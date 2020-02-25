最大規模5.0！宜蘭15分鐘內連3震原因曝　氣象局：若餘震密集「要非常小心」

▲宜蘭晚間一連發生3起地震，最大規模5.0。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

宜蘭縣大同鄉今（25）日19:14發生規模5.0的極淺層地震，幾乎全台有感，最大震度出現在宜蘭縣南山5弱。氣象局指出，該地震主要是「南宜蘭構造」造成的地震，不排除5天內還會出現規模3以上的餘震；而南宜蘭構造原本很活躍，更有學者憂心這裡恐會發生大地震，氣象局表示，若後續餘震持續發生且頻率，就要非常小心。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，今晚宜蘭規模5.0的地震，主要是破碎帶「南宜蘭構造」造成，該處過去就是很活躍的構造，過去也有學者認為這個構造發生大地震的潛勢分析算滿高的，過去來看每年至少都會發生一個規模5左右的地震。

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▲陳國昌說，今晚宜蘭地震主要是破碎帶「南宜蘭構造」造成。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

陳國昌說，若以今天的地震來看，規模5.0造成的最大震度落在宜蘭南山5弱，由於位在山區，應該不至於造成很大的災損，但未來5天仍要留意有規模3以上的餘震發生。

▲宜蘭今晚規模5.0地震，最大震度出現在宜蘭南山達5弱。（圖／中央氣象局）

在該起地震發生後，同樣的震央隨即又發生規模2.8及3.2地震，陳國昌表示，依照經驗，若餘震規模衰減的很快，序列應該很快就會結束。不過，他也說，如果後續餘震仍持續發生，且頻率又很密集，這時就需要非常小心，氣象局將密切關注。