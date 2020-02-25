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陸委會內部會議談肺炎　指「暴露中共制度及領導問題」

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▲▼立法院新會期開議，陸委會主委陳明通。（圖／記者李毓康攝）

▲陸委會主委陳明通日前參加陸委會諮詢委員會議。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

因應1月總統大選後，對美中台戰略三角關係影響，陸委會日前舉行諮詢委員會議進行研擬，有與會學者直言，肺炎疫情等「暴露中共制度及領導問題。」陸委會主委陳明通強調，面對美中台情勢發展及中共可能作為，政府會持續秉持不挑釁、不冒進，堅持捍衛國家主權的政策立場。

陸委會日前對內舉行諮詢委員會議，主題為「二合一選後情勢對美中臺戰略三角關係影響」，由主委陳明通主持，邀國內相關研究學者與會。適逢新型冠狀病毒感染的肺炎從大陸湖北爆發，並蔓延全球，會上也將肺炎疫情，視為影響未來兩岸關係發展的重要因素。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,美國。（圖／路透）

▲美國已累計有53人確診新冠肺炎。（圖／路透）

根據陸委會提供的發言節錄重點，有學者認為，2020年是中共「全面建成小康社會」、「十三五規劃」收官之年，當前應以「穩定壓倒一切。」但疫情暴露中共制度及領導問題，目前雖對習權威衝擊有限，但造成北京對外形象大傷、嚴重衝擊經濟。

有委員提醒，倘影響中共經濟成長，全球都會受衝擊，對台灣也非正面；但在兩岸經濟交流層面，學者評估，中共應不會中斷兩岸經貿交流與互動，在台灣優先處理好防疫工作時，政府應多協助支持台商，並密切分析全球及兩岸產業鏈所受影響。

至於疫情對兩岸關係的影響，學者分析，當前台灣民眾重視主權安全，勝過經濟利益，疫情造成台灣民眾對兩岸信任度也有改變，對中國大陸政府、經濟發展產生疑慮；同時，中共輿論批臺對陸疫情沒愛心，原因在於中共當局之前採取負面對台壓迫作為，必須負責。

但也有委員和學者建議，總統「行有餘力之處，願提供對岸必要協助」的主張可進一步落實，讓兩岸議題降壓減溫；此外，預先思考520後的兩岸關係，區別中共政權和人民，對陸方民眾展現關懷，另應避免兩岸擦槍走火，成為中共化解內部壓力出口。

美中台三方關係上，與會委員認為，美中戰略競爭本質不變，加以疫情影響，成為美國選戰重要議題，可能升高美對中強硬氛圍，也可能在亞太地區進行戰略防堵，政府應關注情勢發展，在產業科技面向（如AI、5G等）強化與全球連結。另對於中共軍機日前在我台海周邊演訓，與會人員判斷，不僅是針對賴準副總統訪美，尚有多重目的，我應深入掌握。

對於上述情況，陸委會主委陳明通說，政府在應對疫情上，始終秉持防疫優先原則，與對岸透過多元管道保持溝通，面對陸方近來的批評及歸責，我方防疫工作仍會維持專業標準與自身節奏，妥慎處理在陸國人接返，並加強對我民意掌握。

他強調，政府維持兩岸和平穩定現狀與良性交流的政策一貫，呼籲中共理性決策者應尊重蔡總統連任所獲得的人民授權，兩岸應友善正常互動。此外，陳銘通也指出，面對美中台情勢發展及中共可能作為，政府會持續秉持不挑釁、不冒進，堅持捍衛國家主權的政策立場。

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▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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