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南韓旅遊「第三級警示」！在韓台灣團客304人　觀光局：2/27前返台

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▲義大利人提高警備，戴上口罩慎防新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲義大利人提高警備，戴上口罩慎防新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心將義大利旅遊建議提升為第二級，外交部也將義大利旅遊警示升高為橙色，北部倫巴底省等疫區則為紅色。交通部觀光局統計，目前在該國之旅行團體約有17團、旅客356人。另外指揮中心也將南韓設為第三級旅遊建議，觀光局表示，截至今日下午5時，仍在韓國之旅行團體計約19團，旅客304人，預計27日前返台。

觀光局表示，經洽詢雄獅、山富國際、康福、東南、燦星國際、飛瑞、喜鴻、華友、鳳凰國際、五福、行健、易飛網、上順、長汎、太一國際等主要歐洲線旅行社，初步統計，目前在義大利的旅行團體約有17團、旅客356人。

請繼續往下閱讀...

▲義大利人提高警備，戴上口罩慎防新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲義大利疫情升溫。（圖／達志影像／美聯社）

另觀光局表示，指揮中心提升韓國旅遊疫情建議至第三級警告(Warning)，並提醒民眾避免至當地所有非必要旅遊一事，本局已於本(25)日發布旅客赴韓國之參團(包含由韓國轉機前往其他地區旅遊)解約退費原則，應依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點(國外旅遊定型化契約第14條)規定辦理，以保障國人及旅客自身安全與權益。

觀光局表示，若旅行社原訂行程安排由韓國轉機者，如於行程開始前變更安排由其他地區轉機之航班，仍應通知旅客並取得旅客同意後始得變更，惟如旅客不同意者，而有解約情形時，其解約退費仍依前揭規定處理。

觀光局統計，目前仍在韓國之旅行團體計約19團，旅客304人。據該等旅行社表示，均將盡力安排旅行團體於2月27日零時前返臺。旅客返台後也須遵守相關防疫措施。

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