吳斯懷未抽中外交國防委員會　林昶佐：國民黨不應將民意交給籤運

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團25日進行委員會抽籤，立委吳斯懷確定無緣進入外交及國防委員會，由立委江啟臣、呂玉玲、馬文君、溫玉霞及陳以信順利取得席次。對此，無黨籍立委林昶佐表示，相信國民黨內已經知道台灣人民對國家安全的堅定態度，以及對吳斯懷國家忠誠度的疑慮，才有這樣的結果，但國民黨處理的方式不是黨內討論，而是推給籤運不好，讓人哭笑不得。

國民黨團25日下午進行委員會席次協調作業，國民黨團在外交及國防委員會共配得5個席次，前3席由連任江啟臣、呂玉玲、馬文君獲得，其餘2個席次則由新科立委溫玉霞、陳以信、吳斯懷做協調，最終溫玉霞與陳以信中籤，吳斯懷確定無緣進入外交及國防委員會。

對此，前一天在小黨與無黨籍委員會抽籤順利進入外交及國防委員會的林昶佐表示，相信國民黨內已經知道台灣人民對國家安全的堅定態度，以及對吳斯懷國家忠誠度的疑慮，才有這樣的結果。然而，國民黨處理的方式不是黨內討論，而是推給籤運不好，讓人哭笑不得。

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）



林昶佐表示，過去四年來自己都在外交及國防委員會努力，不僅為守護台灣安全，包括軍中人權、外交政策台灣化、資訊戰、心戰等都是他關注的議題，都希望能延續上一屆的腳步，繼續監督改革。此外，林昶佐也提到，這幾年他接受數百外媒專訪，留在外交及國防委員會，可以將外交政策、國際關係結合外媒輿論發聲。

有關吳斯懷未抽中外交及國防委員會，林昶佐認為，早在本月初新國會剛組成時，國民黨內部就有不具名人士指名吳斯懷不適宜進入外委會，然而在吳斯懷本人依舊表達強烈意願下，國民黨團也沒有明確指示。

林昶佐強調，在選戰過程中，台灣人民就已強烈質疑吳斯懷對國家的忠誠、也認定他是不適任的立委，國民黨應該誠實面對，而非不想把吳斯懷排入外交及國防委員會，就以「籤運」來做最後的決定。

林昶佐說，國民黨遲早要面對台灣的民意，像吳斯懷受到的反彈聲浪這麼大，藍營大選後不積極面對、黨主席補選時也不面對，如今都要抽委員會還是不面對，「最後吳斯懷進不去外委會，並非藍營恍然大悟，而是因為籤運不佳，顯見國民黨對於改革仍然十分抗拒、讓人哭笑不得」。

不過林昶佐也認為，相信吳斯懷無法進入外交及國防委員會，讓很多台灣人、甚至與台灣有軍事合作的國家，都鬆了一口氣，「不然以後真的不知道怎麼開會」。

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