快訊／吳斯懷無緣進外交國防委員會！　陳以信 、溫玉霞中籤

▲吳斯懷。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨不分區立委吳斯懷究竟能否進入外交國防委員會備受矚目。國民黨團25日下午協調外交國防、經濟、財政委員會，外交委員會協調結果出爐，最終由三位新任委員抽籤，溫玉霞、陳以信中籤，吳斯懷則無緣進入外交國防委員會。

林為洲表示，這次國民黨在外交國防委員會有五席名額，除了三位資深委員江啟臣、馬文君和呂玉玲，另外兩席有三位新任立委爭取，最後用抽籤方式決定，陳以信 、溫玉霞抽中，他強調，「協調是必經的，但協調不成就按照黨團相關規定，積分同分就用抽籤決定。」

蔣萬安進一步說明，稍早三位委員抽兩位席次，先抽順序籤，抽完再依照順序抽號次，順序第一為陳以信、第二為吳斯懷、第三溫玉霞，接著抽號次，陳以信第一位抽到2號，第二位吳斯懷抽到3號，溫玉霞則抽到1號，最後結果是前兩號抽中外交國防，也就是溫玉霞、陳以信。

立法院昨天先進行小黨委員會抽籤，民眾黨團總召賴香伶抽中教育及文化委員會、蔡壁如抽中司法及法制委員會，高虹安加入內政委員會。時代力量黨團部分，邱顯智抽中交通委員會、王婉諭抽中社會福利及衛生環境委員會、陳椒華則是外交及國防委員會。

另外，無黨籍林昶佐原抽中衛環委員會，與民進黨協調後，換回外交國防委，原希望加入交通委員會的陳柏惟，則抽中財政委員會，傳將會與陳椒華互換，進入外交國防委員會。

根據各委員會席次分配，內政委員會綠9席、藍5席；外交及國防委員會綠7席、藍5席；經濟委員會綠8席、藍6席；財政委員會綠7席、藍5席；教育及文化委員會綠8席、藍5席；交通委員會綠8席、藍5席；司法及法制委員會綠8席、藍4席；社福及衛環委員會綠8席、藍5席。