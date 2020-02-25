美國到台灣轉機！2波蘭旅客攜4000片口罩遭攔　海關全數沒收

▲依照我國的口罩禁令規定，每人上限250片。（圖／記者李毓康攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

關務署台北關23日又查獲2名波蘭籍旅客，從美國到台灣轉機，要飛往大陸上海，但他們在後背包塞滿口罩，行李箱也有囤貨，過海關時被攔下來，兩人共帶了3,946片口罩，依規定多出的3,446片將全數沒收。

台北關23日查獲2名波蘭籍旅客，超量攜帶3,446片口罩，刷新旅客違規案件的最高口罩數量。2人應該要先存關，等出境後可以再取回，若沒有存關等於口罩已經入境國內，就是比照我國口罩禁令規範，超過自用額度部分全數沒收。官員表示，這2名波蘭籍身上的口罩為美國品牌口罩且標示全為外文，並非台灣產製的口罩。

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依照我國規定，從1月24日起4月30日止實施口罩出口禁令，範圍包含旅客，一人只能攜帶5盒，一盒以50片上限，也就是一個人只能帶250片口罩，郵寄、快遞或貨運方式出口也全部都禁止，多出的口罩將由海關沒收。

2月以來查獲超量口罩的案件明顯下降，口罩數量供不應求，許多航班也陸陸續續停飛，旅客違規的現象也漸漸減少。官員表示，口罩禁令主要是避免台灣產製口罩大量外流，轉機旅客並不是禁令主要針對的對象，但考量外籍旅客若已有轉機入境狀況，實務上也難確認口罩來源，因此還是得依規定沒收。