抵抗肺炎家長免驚！金門縣府備2萬片口罩入校園　編撰防疫手冊積極衛教

▲為防堵疫情延燒，金門縣府開學前已備妥2萬片口罩，預計供給高中以下學校使用。（圖／記者葉建雄翻攝）

記者葉小金、徐愷昕／金門報導

新冠肺炎疫情延燒，金門縣教育處面對開學不敢大意，雖目前口罩由中央統控嚴格發放，但為了讓防疫工作更完善，在縣長楊鎮浯指示下，縣府團隊也備妥2萬片口罩供給高中以下學校備用，而開學前教育處也已編撰完成「金門縣政府教育處防疫手冊」及衛教說明，發送給學校參考運用，期望透過正確衛教資訊的彙整與傳遞，免除恐懼、正確防疫。

教育部宣布全國高級中等以下學校延至2月25日開學起，為確保各校做好防疫工作，金門教育處5日邀集各中小學校長、防疫專業人員召開防疫會議，要求幼兒園及中小學成立防疫小組，校園全面清潔消毒，開學後更要落實師生體溫量測、衛教宣導以及疫情通報機制等。

請繼續往下閱讀...

▲▼面對開學，金門縣政府積極做好各項防疫措施，期許能將風險降到最低。（圖／記者葉建雄翻攝）

針對防疫，金門縣長楊鎮浯除了在開學前先至幾間國中小關切校園防疫工作外，因了解家長的憂慮及對口罩的需求，雖目前全國口罩由中央統控並嚴格執行發放機制，但他仍積極指示縣府團隊洽公，據了解，現已確定備妥2萬片口罩，可供縣內高級中等以下學校教職員工生備用，另外，縣府也積極採購額溫槍、酒精、消毒設備供學校使用，環保局與鄉鎮公所也在開學前完成所有校園消毒工作。

另外，開學前金門教育處也已編撰完成「金門縣政府教育處防疫手冊」及衛教說明，發送給學校參考運用，期望透過正確衛教資訊的彙整與傳遞，免除恐懼、正確防疫。

►偷偷分享少女秘密！