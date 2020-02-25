防疫大作戰！　長庚感染科醫師提積極防疫作為

▲因應新冠肺炎疫情持續升，嘉義長庚醫師提出防疫作為。（示意圖／嘉義長庚提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎（COVID-19）衝擊疫情延續，嘉義長庚醫院兒童感染科王盈翔醫師提出「兩個準備、 三個迫切點」，供全民防疫做為參考。



他先是提到「減災模式」準備，「圍堵」是目前防疫主軸，並藉由擴大篩檢，來發掘社區疑似個案及其傳染鏈。政府近日積極推動系列配套，正是為「減災模式」預作準備。

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其次則是「季節性流感模式」準備，「無症狀帶原者」、「輕症多、死亡率低」、「發病前就具傳染力」，很多學者就預測新冠病毒會「流感化」。況且繼續圍堵策略，病毒找到破口進入社區也只是時間問題。

尤其未來開學後，病毒或將循季節性流感傳播模式，以學校為感染源頭，經學童陸續帶回家庭內，造成「社區大量感染病患」，這時候的減災重點就進入「季節性流感模式」。由「確診者隔離、接觸者居家管理」轉進到「治療重症、 輕症自主健康管理」。

再來則是迫切作為，

（一）醫療體系保全：

此次疫情，湖北省死亡率特高，醫療體系崩潰是主因，其肇因於「確診病人的病毒排放時間相當長」，需等體內病毒陰轉後才能出院，因此醫療機構是被這類輕症住院病人拖垮的。



台灣31例確診個案，收治端也發現了上述問題，所以規劃「防疫專責醫院」，是「減災模式」的第一個迫切點。

疫情一旦進入「季節性流感模式」後，「防疫專責醫院」就可功成身退，輕症留家中自主健康管理，只有重症才需住院治療。

（二） 避免醫療機構院內感染：

醫療長照機構等人口密集機構，住民若不幸感染新冠病毒，其死傷率會比健康族群高。醫院採取「分流」、「分區集中管理」與「有效監測院內異常感染事件及快速因應」是第二個迫切點。

（三） 防止社會失能：

減少社區群聚是重中之重，否則「武漢封城」之窘態將殷鑒不遠。「圍堵」思維要轉進成「防堵」思維，可適度減少大型聚會活動，在不影響社會運作和經濟損失最低下，也可適時停班停課。

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