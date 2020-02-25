石門綠石槽限定美景　老梅沙灘超乾淨又美麗...遊客直呼：美翻了

▲ 石門綠石槽限定美景，老梅沙灘超乾淨...遊客直呼：美翻了。（圖／北觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導



北海岸擁有全台最美麗的海岸線，沿線風光秀麗加上綿延且具特色的海灘如淺水灣、白沙灣、老梅綠石槽、中角灣、金山沙灘、翡翠灣等成為國內外遊客戲水、賞景、從事水上活動的熱門景點。交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（下稱北觀處）自成立以來致力於推廣北海岸觀光事務，結合周邊在地資源產業維護，並提升轄內風景區遊憩品質與環境清潔。

▲ 石門綠石槽限定美景。

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北觀處長張振乾指出，北海岸因地理位置、地形、季風及海流等因素，海漂垃圾隨漲、退潮源源不絕堆積於岸邊，為維護周邊海岸清潔美觀，北觀處對於所轄管土地編列經費委託清潔廠商清理海漂垃圾，如有接獲相關單位或民眾反映北海岸海漂垃圾問題，即便非位於轄管之土地上，仍積極處理派工清理，回復海灘整潔美麗的景緻。

北觀處長張振乾表示，行政院蘇院長於2019年11月宣誓推動「向海致敬」海洋政策，以「每一寸土地都有人管、每一寸清潔都有人負責」為目標。北海岸地區由北觀處統籌大多數海灘清潔工作，所清理的範圍較以往擴大許多難免疏漏，惟行政院將支持交通部觀光局所屬國家風景區管理處海岸清潔經費，北觀處表示有信心能落實政策，做好北海岸海灘清潔維護工作以維繫北海岸之美景及生態永續。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 金山中角灣沙灘。