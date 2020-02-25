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三芝淺水灣公廁水龍頭「未點交」不能用…遊客好慌！今天有水了

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記者郭世賢、徐愷昕／新北報導

新北市知名景點淺水灣遭遊客控訴，隨著新冠肺炎疫情升溫，公廁洗手檯竟沒有水可以洗手，只見水龍頭上方用封箱膠帶簡單標示「未點交」，又這樣情形已持續近1個多月，讓許多遊客都感到非常不便。北觀處長張振乾表示，公廁是在2月完工啟用的，當初因與承包商溝通有疏失才未完成點交，前幾日收到反映即迅速處理，今（25）日已恢復供水。

▲▼三芝潛水灣公廁洗手檯遭爆沒有水可用已逾1個月。（圖／記者郭世賢攝）

▲新北三芝名景點淺水灣遭遊客控訴，公廁洗手台沒有水可用已逾1個月。

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▲新北三芝名景點潛水灣遭遊客控訴，公廁洗手台沒有水可用已逾1個月。（記者／郭世賢攝）

▲新北三芝名景點淺水灣遭遊客控訴，公廁洗手台沒有水可用已逾1個月，但經反映，目前已恢復供水。（記者／郭世賢攝）

北海岸名景點淺水灣因擁有彎月形沙灘的海濱美景受遊客喜愛，近年來也吸引不少衝浪好手到此挑戰，不過日前卻遭爆肺炎疫情升溫，公廁洗手檯卻沒有水可用，還持續近1個月，讓不少民眾都覺得很誇張，認為上完廁所後要洗手才發現沒水實在非常尷尬。附近攤商表示，2月初時公廁就完工啟用，但這今天水龍頭才點交完成，中間確實有一斷沒水可用的空窗期，另猜想也有可能是因水壓關係，同時間太多人用水才會導致沒水可用。

淺水灣公廁就在沙灘不遠處，有附設沖洗區供民眾使用，前陣子改建後還新增了完善無障礙設施及嬰兒尿布台，總體而言都相當舒適，不過卻遭控最重要的洗手台無法使用，實在有些尷尬，另外，因受新冠肺炎疫情影響，衛生問題也被民眾放大檢視，希望相關單位能盡速改善。

對此，北觀處長張振乾表示，因淺水灣遊客很多，為了改善沖洗區，2019年11月底才會進行改建，今年2月完工時因一些行政工作上的問題，才會導致有段時間無水可用，目前經處理，今（25）日已點交完成並順利恢復供水，水壓部分也有改善。

張振乾再強調，因應肺炎疫情北觀處防疫工作除了照中央指示進行一般防疫外，多處觀光景點的公廁，尤其水龍頭的部分，近期也在改善中，首先是從省水部分改為正常流量，另外為了避免碰觸，最近也積極找廠商來將水龍頭改為觸控式，讓環境做到更安全更衛生，呼籲觀光客都能安心前來旅遊。

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▲新北三芝名景點潛水灣遭遊客控訴，公廁洗手台沒有水可用已逾1個月。（記者／郭世賢攝）

▲新北三芝名景點淺水灣遭遊客控訴，公廁洗手台沒有水可用已逾1個月。（記者／郭世賢攝）

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