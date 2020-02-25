新北補教、課照比照學校　今起「密閉空間」師生全戴口罩…違者最重停招

▲新北教育局稽查補習班。（圖／新北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

為防治新冠肺炎（COVID-19）疫情，新北市長侯友宜今（25日）指出，即日起全市補習班及課照中心比照學校防疫標準，不通風之密閉空間所有師生一律戴上口罩，以確實保護孩子，明日起將納入加強稽查項目，並會隨疫情發展隨時調整政策，如補習班或課照中心有未依規定部分，家長亦可向教育局反映。

侯友宜兼新北防疫作戰指揮官，日前已將防疫提升至一級開設，視同「社區感染」程度執行超前佈署，除了要求機關學校等單位嚴格執行防疫演練及各項防疫作業，也要求各補習班及課照中心，落實三級防護，出門前由家長幫孩子量體溫、落實生病不上課原則，入班前由補習班或課照中心再次量體溫，並隨時注意學生健康狀況，並加強宣導7項健康守則(備物資、重消毒、量體溫、勤洗手、確通報、戴口罩、生病不上課)，要求補習班及課照中心落實防疫措施，藉由公私協力共同合作杜絕疫情。

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▲新北擴大補教、課照中心防疫。（圖／新北市教育局提供）

侯友宜指示，補習班及課照中心應比照學校的防疫措施，補習班或課照中心如為不通風之密閉空間，即日起全面要求所有師生一律戴上口罩，以確實保護孩子，並自明日起納入加強稽查項目，並會隨疫情發展隨時調整政策。如補習班或課照中心有未依規定部分，家長亦可向教育局反映。

侯友宜也說，若家長視學生身體狀況及學習需求，選擇在家自行照顧及學習，補習班及課照中心將依退費標準予以退費，家長如有相關消費爭議，可至行政院消費者保護會網站進行線上申訴。

侯友宜說，教育局重視學童安全，將持續落實學校、補習班及課照中心防疫工作，讓防疫行動全面落實，市府將持續辦理擴大稽查，抽檢全市補習班、課照中心，為學生學習環境做最高規格的安全把關，若補習班未依規定辦理，依短期補習班設立及管理準則第35及36條，補習班違反相關法令規定情事，得視其情節輕重，分別為糾正、限期整頓改善或停止招生之處分；若其情節重大，最重撤銷立案。

