▲ 瑞芳警小隊長謝明松照亮安全回家路，侯友宜親頒獎表揚。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜25日出席2月份新北市治安會報，會議中特別頒獎表揚瑞芳警分局交通分隊小隊長謝明松、瑞芳區上天里里長林瑞明及汪姓公車司機，鼓勵主動積極及見義勇為事蹟。

｢給大家一個安全回家的路｣，瑞芳警分局交通隊小隊長謝明松說，台二線濱海公路彎道多，常有大貨車翻車，一翻車交通嚴重受阻，除了造成重大傷亡外，於是發想在彎道裝設警示裝置，成功讓夜間交通事故大幅下降三成，而當地里民也不斷讚揚。

▲ 見義勇為的公車司機和里長，侯友宜親頒獎表揚。

另一件獲頒獎則是見義勇為的公車司機和里長。時間發生在2019年12月，一名老婦在住家周邊散步，遭一名越南移工騎機車撞傷後，沒想到這名越籍移工為了躲避後續賠償，見四下無人，竟狠心將這名老婦拋下旁邊溪中，幸好老婦當時命大，跌落在溪旁樹支上。

過程中，全被當時正準備收班的公車司機撞見，連忙報警並通知里長幫忙，才挽救了這名老婦人的性命，也因這名司機勇於出面作證並提供線索，警方在短短2小時內便將躲在宿舍內嫌犯查獲，並移送基隆地檢署偵辦。

侯友宜表示，感謝獲獎者的付出，讓新北市民有安全的道路，而見義勇為的精神不只挽救了婦人的性命，更共同維護了新北市的治安，讓新北市更美好。

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