獨／陽明山營區「武漢八煙」改名「天龍八煙」　陸軍航特部回應了…

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區八煙聚落不遠處，《ETtoday新聞雲》記者日前實地走訪時，發現「武漢八煙」的地標，25日再度走訪卻改成為「天龍八煙」，讓民眾不經聯想與疫情有關。航特部政戰主任王俊傑少將受訪表示，八煙營區原依特戰指揮部駐地「武漢營區」，製作「武漢八煙」為精神標記，後經單位研討，應以特戰指揮部隊名「天龍部隊」為依據，較能彰顯精神傳承，因此於日前更名「天龍八煙」。

▲ 陽明山陸軍營區「武漢八煙」改名「天龍八煙」，陸軍航特部回應了。（圖／記者郭世賢攝，下同）

八煙營區原本是由陸軍關渡指揮部裝騎連駐守，主要是鎮守陽金公路通往台北的要隘，人車來往陽金公路時，都會看到八煙營區大門外的「虎嘯八煙」的地標，在2019年則由陸軍航空特戰指揮部轄下的特種作戰指揮部的特戰連移防八煙進駐，因陸軍特戰指揮部駐地營區名稱為「武漢」，故將地標改名為「武漢八煙」。

▲ 陽明山陸軍營區「武漢八煙」改名「天龍八煙」。

「武漢八煙」地標使用沒幾個月，再度把地標更換為「天龍八煙」，不經讓民眾聯想，天龍的意思是代表守衛天龍國、天龍特攻隊、天龍八部。後來得知是陸軍航特部轄下的特種作戰指揮部隊的代號「天龍」，更名為「天龍八煙」。

航特部政戰主任王俊傑少將表示，陽明山八煙營區，是於2019年6月特戰連進駐時，原以特戰指揮部駐地「武漢營區」為本，製作「武漢八煙」為精神標記。後續經研討後，單位認為應以特戰指揮部隊名「天龍部隊」為依據，較能彰顯精神傳承意含，故於日前更名「天龍八煙」營區，並更換設置。

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▲ 陸軍特戰指揮部駐地營區名稱為「武漢」，故將地標改名為「武漢八煙」。

▲ 八煙營區原本是由陸軍關渡指揮部裝騎連駐守，在八煙營區大門外的「虎嘯八煙」的地標。