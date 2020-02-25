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情定蜜棗！愛吃棗子的吳玟萱　嫁給種棗子的梁立定

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▲屏東縣高樹鄉愛吃棗子的吳玟萱，嫁給種棗子的梁立定 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣高樹鄉愛吃棗子的吳玟萱，嫁給種棗子的梁立定 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉一對愛吃棗子及很會種棗子的夫妻梁立定及吳玟萱，因棗而結緣，10幾年前結婚後放棄原來事業返鄉種棗，種出爆漿、皮薄輕脆、香甜多汁的口感，取名為「情定蜜棗」打品牌。

40歲的梁立定原從事美髮業，有空時也幫家裏種田，家裏原有10公頃多的菸田，因配合政策轉作，其中2公頃改種蜜棗，因結識美容業的吳玟萱，由於她喜歡吃棗子，梁立定常常帶家裏種的棗子給吳玟萱品嘗，兩人因棗子牽起姻緣線，結婚後決定捨棄修容剪刀，改拿枝葉剪，「每天顧果園修剪枝條，好像幫果樹整理服裝儀容」。

梁立定表示，由於農業試驗單位品種改良，以往過年前才盛產的棗子，現在11月開始一直到年後都有各種不同口味的棗子產出。而11號珍蜜是過年後才盛產的品種，這塊地有3.6分地大，最近才開園，果實碩大皮薄清脆多汁香甜，一口咬下有爆漿的快感。

為增加專業，兩夫妻一起到屏東農業大學上課，了解田間管理很重要，重視肥培管理，尤其是病蟲害防治，以草生栽培方式，草長得快半人高，路過的鄰居還以為兩夫妻在「種草」。為消費者安全起見，今年申請到產銷履歷驗證。

梁立定負責田間管理，吳玟萱則負責行銷，兩人因棗子而定情，以「情定蜜棗」為品牌，念大學及高中的兒子也利用今年特長的寒假來幫忙，透過臉書及行口和電商的採購，又是今年高樹蜜棗評鑑冠居的「情定蜜棗」絕對讓消費者讚不絕口。

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