網瘋傳里港公園大樹「神奇自燃」　消防狂噴水滅不掉...真相出爐

▲屏東縣里港消防分隊出動人員及車輛，對里港公園旁冒煙的樹進行滅火 。（圖／翻拍自line社群媒體，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

網路這兩天瘋傳屏東縣里港鄉里港公園一棵黑板樹樹幹中央突然冒煙、竄出火光影片，讓許多網友都覺得很神奇，由於影片中出現里港消防分隊打火弟兄出動消火車前往滅火畫面，讓里港消防分隊接到許多民眾詢問電話，該消防分隊人員24日表示，該棵黑板樹幹中央已腐爛中空，懷疑有人把煙蒂「刻意」丟入樹幹造成，發生時間已超過一星期，沒有什麼特別驚奇之處，籲請網友不要再「傳」了。

▲▼消防人員滅煙。

這兩天來，line等媒體社群瘋傳一支里港公園一棵黑板樹幹竄出煙霧，里港消防隊出動消防車前往滅火畫面，搭配拍攝影門片網友自敘「樹自燃，原因不明，還要進一步鑑定？」；引來網友好奇。

其中畫面先看到義消人員看到樹幹冒出的煙霧不是很大，先以小口徑水柱進行滅火，隨著煙愈來愈大，樹梢又冒出火苗，消防人員再架著梯子、拿出大口徑水柱進行滅火，在5分鐘內將煙霧滅掉。

有網友認為，黑板樹不會自燃，除非被電擊或有人故意放火，影片中看到當天天氣晴朗，不可能被雷擊；但從樹木外觀看來，又沒有明顯起火點，人為放火的可能性也不高，對樹「自燃」感到很神奇，紛紛轉傳。

里港消防分隊今天表示，這棵黑板樹於一星期前冒煙，民眾發現通報，出動消防車前往滅火，不到5分鐘就將火勢撲滅，雖未找到明顯起火點，但由於該樹樹幹明顯腐爛中空， 研判應該是有人「刻意」將煙蒂丟入樹幹內，引發煙霧，讓民眾以為是樹木自燃，沒有什麼神奇之處，呼籲網友不要再轉傳了。

►茶樹精油乾洗手組