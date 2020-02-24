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東港警加強易肇事路段封閉式交通大執法　3天取締478件違規

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▲屏東縣東港警分局針對東港、南州等兩進行交通大執法，確保交通安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港警分局針對東港、南州等兩進行交通大執法，確保交通安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局鑒於近期轄內死亡交通事故頻傳，從21日起連續3日針對近期交通狀況不穩鄉鎮，對各易肇事路段、聯外道路執行防制交通事故交通稽查及測速照相勤務，採取封閉易肇事路段方式進行取締，以維護交通秩序、降低交通事故發生。

▲屏東縣東港警分局針對東港、南州等兩進行交通大執法，確保交通安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼取締交通違規。

▲屏東縣東港警分局針對東港、南州等兩進行交通大執法，確保交通安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這次實地地點，以南州鄉及東港鎮為主，共規劃9組稽查組及1組測速照相組執行交通大執法，使民眾感受到警方維護交通秩序之執法決心，加強取締酒後駕車、闖紅燈、超速、逆向行駛、轉彎未依規定、機車未依規定兩段式左轉、機車行駛禁行車道、騎乘機車未戴安全帽等重大惡性違規，計在東港取締違規共118件、南州鄉取締違規件76件，3日總計告發交通違規194件，另取締超速違規284件。

警方，十次車禍九次快，呼籲駕駛人行車勿超速，應依速限行駛，多數車禍都是超速行駛反應不及所肇事，東港分局將持續加強轄區易肇事路段測速照相勤務規劃，以落實用路人速度管理。

分局長劉清俊表示，每件死亡車禍背後都代表了至少2個以上的家庭破碎，且衍生社會問題，秉持「尊重生命」作為，除持續取締酒後駕車等重大違規外，也希望透過此次交通大執法勤務，有效防制違規肇事，確保行車及保障用路人安全。

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