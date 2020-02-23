6人約登屏東里龍山1失聯　23人暗夜搜救...陳屍三角點前200公尺

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣獅子鄉里龍山已成為登山客最喜愛的登山健身地點之一，相當適合一日登山往返，22日有來自高雄市6位登山好友，一起相約登山，其中一人林姓登山客在預定時間未下山，同行友人向屏東縣消防局求助，消防局出動23位救援隊員漏夜登山搜救，今天凌晨在距三角點約200公尺處發現他的行蹤，但已無呼吸心跳、身體僵硬，今早將失聯者搬到登山口，家屬拒絕急救，警方已報請檢察官驗屍，查明死因。

▲屏東縣消防局到獅子鄉里龍山找到失聯登山客，已沒有生命跡象 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼救援人員將登山客抬下山。

屏東縣消防局於22日19時36分接獲民眾報案，指獅子鄉里龍山有登山客失聯；據悉，有6名登山客於昨天上午9時30分前往登山，原預計16時30分下山，但其中1名60歲男性登山客失聯。

消防局獲報，立即派遣第四大隊、特搜大隊、獅子分隊、枋山分隊、恆春分隊、車城分隊及枋寮分隊及共計8車23人前往搜救，並由第四大隊大隊長陳昆武擔任現場指揮官。

23日凌晨0時4分，搜救人員在距離里龍山三角點約200公尺處發現已無呼吸心跳及身體僵硬的失聯者；9時05分大隊長陳昆武回報，已將患者搬至登山口，家屬拒絕急救。警方已報請檢察官驗屍處理中。

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