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11歲學童染疫「寒假曾上補習班」同學需居家隔離匡列中

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▲中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

新北新冠肺炎家庭群聚案一家9口已經有5例確診，其中最新確診的案31為案27的孫子、年僅11歲的國小學童。指揮中心表示，目前瞭解個案活動以家庭內以及寒假期間的補習班課程為主，目前正在匡列補習班同學作為接觸者，需居家隔離14天。

中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示，目前瞭解該名男童（案31）和父親（案28）都與最先被發現的案27祖父同住，且曾經到醫院探視，2月23日進行接觸者採檢，今日確診。目前為止他們一家9口已經有5人確診，包含案27及其妻子、兩個兒子還有1個孫子。

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▲▼31,肺炎,關係圖。（圖／曾梓倩製）

▲新增的案31確診病患為家庭群聚。（圖／曾梓倩製）

莊人祥表示，調查該名男童主要活動為家庭接觸，另瞭解在寒假期間曾經上補習班，密切接觸並非同校同班的同學，可能來自其他學校，目前正在匡列相關同學要求居家隔離。

高中以下各級學校今日開學，這名男童（案31）在開學前已經確診，因此同校學生無須停課，但補習班接觸者今天恢回到學校上課，一旦後續有症狀並進一步採檢確診，則需另外評估校園停課與否。

目前整起家庭群聚框列接觸者580人，採檢144人，其中4人確診都為案27家人，122人陰性，其餘檢驗中；案31補習班接觸者尚未列入。

▲▼肺炎,地圖,31。（圖／王譯萱製）

▲案31確診病患是11歲的國小學童，由於是開學前染疫，學校不用停課。（圖／王譯萱製）

ET快訊
11歲國小童確診「寒假曾上補習班」　接觸者、同學需居家隔離
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