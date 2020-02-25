台灣剩雲林、金馬沒去過…他問「前者值得去嗎？」　網推：光吃就排滿行程

▲農田水利文物陳列館旁水圳落羽松每到秋季就像在小歐洲。（圖／記者于佳云、陳涵茵、蔡玟君攝，以下同）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣22個縣市各有特色，不只吸引外國人來台觀光，台人也喜歡放假時到別的縣市走走。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「雲林值得去玩嗎？」說他的特休快過期，而且台灣他只剩下雲林跟金馬沒有去過，上次去彰化的心得是逛起來很舒服、景色也不錯，「那雲林也跟彰化一樣嗎？還是不值得去？」

這位網友表示，他的特休又快過期，回想之前去過的地方，發現台灣似乎只剩下雲林、金馬沒去過，「上次去彰化覺得這種鄉下地方，平日去玩起來人很少，逛起來蠻舒服，景色也不錯，吃點在地食物、到處亂晃挺悠哉的」，便好奇雲林是不是跟彰化一樣，還是雲林不值得去。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲雲林古坑有座秘境情人橋，一次僅能兩人通過。圖為雲林觀光導覽行銷吉祥物「奇萌籽」。

看到貼文後，就有網友覺得雲林不好玩，「無聊到炸不如在家」、「雲林很難玩起來，除非你想耍廢的玩」、「仔細想想好像還真沒去過雲林」、「風沙很大，河裡沒有魚。」

不過看到有人說無聊，馬上有網友為雲林平反，「我是不知道上面嘴雲林的鄉民是不是真的無知還是反串啦，但別的不說，光吃的就打趴各縣市，土庫鴨肉麵線，崙背肉圓，虎尾跟斗六夜市，北港朝天宮廟口小吃，古坑咖啡，光吃就可以排滿行程。」

大部分的人也紛紛推薦行程，「虎尾鐵路邊的狗屎麵，吃完直接去鐵路邊」、「雲林不錯啊！慢遊很棒」、「劍湖山、古坑咖啡、虎尾糖廠、西螺大橋」、「古坑華山賞夜景喝咖啡」、「假日的西螺老街很有文化氛圍」、「選個六日去逛，行程很好排」、「要吃最值得吃的小吃，就要去雲林，可以考慮嘉義、新港、北港，吃得很爽。」

許多網友則是大推草嶺，「最近草嶺櫻花很美」、「草嶺石壁+1，櫻花滿開」、「草嶺不錯啦！愛玉好吃」、「草嶺非常適合喜歡山的人」、「推草嶺很棒」、「草嶺不錯啊！」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！