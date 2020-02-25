「世界最長壽男性」渡邊智哲剛獲認證就過世　享嵩壽112歲

▲112歲的渡邊智哲12日才剛獲得金氏世界紀錄認證為最長壽的男性。（圖／翻攝自YouTube／Guinness World Records）

實習記者施怡妏／綜合報導

曾在台灣住了18年、10天前獲金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證的「世界上最長壽男性」渡邊智哲（わたなべ ちてつ、），23日因器官衰竭在養老院去世，享嵩壽112歲。出生於1907年3月的他，共有五個兒子、十二個孫子女、十六個曾孫子女，還有一個玄孫。

綜合外媒報導，渡邊智哲81歲的長子Yoko表示，自從獲得金氏認證之後便無法進食，用點滴維持生命，隨後發燒身體不適，呼吸越來越困難，在去世前家人到他床邊喊他「親愛的爺爺」，渡邊智哲用盡全身的力氣睜開眼且點點頭。

渡邊智哲是日本新瀉縣人，農業學校畢業後，前往台灣從事製糖工作，在台灣待了18年，二戰結束之後便返回老家，擔任新瀉縣官員，一直做到退休，退休之後從事耕種，甚至到了100歲都還在下田耕種。

上一名世界最長壽的男性野中正造，他也是日本人，於2019年1月20日去世，享嵩壽113歲，而現在世界上最長壽的人是117歲的日本女性田中加子，出生於1903年。