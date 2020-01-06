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活過5個年號喜迎117歲生日　日本人瑞長壽秘訣是下「黑白棋」　

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▲▼田中加子穿著黃色和服出席慶生會。（圖／路透）

▲田中加子穿著黃色和服出席慶生會。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

世界最長壽人瑞田中加子現在居住於日本福岡市的老人之家，在5日歡慶117歲生日，持續突破自己的紀錄中。根據金氏世界紀錄顯示，田中加子在2019年3月以116歲又66天獲得認證，是世界最長壽人瑞，今年慶生時身體狀況良好，如果繼續保持下去有望可以「呷百二」。

田中加子生於1903年（明治36年）的1月2日，居住在福岡縣福岡市東區，在1922年結婚後育有2子，並經營著年糕店直到63歲退休，除了在103歲時經歷過大腸癌的手術外，沒有罹患過其他重大疾病，會參加每周1次的數學教室，另也對作詩有興趣。

▲▼日本新年號「令和」。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本新年號「令和」。（圖／達志影像／美聯社）

田中加子表示，自己長壽的秘訣在於下黑白棋，每天都要和老人之家的員工對弈，沒有特別挑食但對於甜食卻相當要求，必須每天飲用罐裝咖啡、營養飲料和碳酸飲料等飲品。

在2019年獲得金氏世界紀錄認證後，同年4月時逢日本更改年號為「令和」，這也是她在明治、大正、昭和、平成之後迎來的第5個年號。

根據日本厚生勞動省統計，日本在2019年出生的嬰兒數量不到90萬，這是自政府在1899年開始收集數據以來的新低。田中加子的人瑞紀錄象徵著日本人口的快速老化，再加上出生率的下降，引發了人們對勞動力短缺和未來經濟前景的擔憂。

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