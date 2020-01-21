190cm秀髮破紀錄　印度「現實版長髮公主」怕被絆倒穿高跟鞋

▲印度少女擁190公分秀髮，是世界頭髮最長青少年。（圖／翻攝自Guinness World Records官網，下同）

記者康心禹／綜合報導

印度17歲少女巴特爾（Nilanshi Patel）留了長達190公分的長髮，刷新金氏世界紀錄 （Guinness World Records），朋友還為她取了「長髮公主」（Rapunzel）的綽號，她因為在6歲時曾遭遇不愉快的剪髮經歷，從那時候開始就再也沒有剪過頭髮。

據《太陽報》報導，巴特爾來自印度西部古茶拉底省（Gujarat）莫達薩（Modasa）小鎮，是「世界頭髮最長青少年」的紀錄保持者，其實她早在2018年11月21日就已經創下世界紀錄，當時頭髮的長度是170公分，現在已增長至190公分。

巴特爾透露，她一星期只洗一次頭髮，因為吹乾頭髮需要花上半個小時的時間，且每天大約需要花一個小時來梳頭髮，有時候會被自己的頭髮絆倒，所以必須穿上高跟鞋。

除此之外，巴特爾使用母親自製的特殊髮油來維持茂密的長髮，她非常以自己的長髮自豪，朋友們還用《魔髮奇緣》（Tangled）裡女主角的名字，替巴特爾取了「長髮公主」（Rapunzel）的綽號。