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社會 社會焦點 保障人權

老公拿錢跑路「每次報警就出現」　妻等到崩潰：連夫家都放棄了

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記者黃翊婷／綜合報導

小瑜（化名）2011年與阿偉（化名）結婚，沒想到婚後5年對方就離家出走，只有在她報警的時候才會出現一下，後來又因為在外借款、欠債，導致債主找上門騷擾，傳訊息求助都不回，連手機也關機，態度愛理不理，她這才心寒決定訴請離婚，並請求法官將兩名未成年孩子判給自己，日前獲得新竹地院裁准。

小瑜在判決書中提到，兩人結婚後育有兩名子女，2016年開始丈夫不斷在外借錢、賭博、吃藥，自己陸續幫忙償還債務、作保，原以為可以讓丈夫「浪子回頭」，結果對方一走就是2年，拋家棄子，完全不顧妻兒死活，只有報警當天才會出現一下，「我想給孩子一個健全的家庭，但事與願違。」

▲▼示意圖,生活,婚姻,結婚,離婚,男女,男性,女性,戒指,牽手,捧花（圖／123RF）

▲小瑜和阿偉有過一段幸福的婚姻生活。（示意圖／123RF，與本文當事人無關，下同）

無奈，阿偉2018年7月又再次離家，夫妻倆至今都處於分居的狀態。小瑜表示，2018年7月到9月間雖然有聯絡、見面，但9月之後丈夫無故失蹤，11月後又愛理不理的，直到12月底開始有債主上門騷擾，乾脆開始躲藏、手機關機，臉書、LINE訊息也都是「有上線卻不回應」，「我在這段期間還是幫忙償還那些有作保的債務，但他一直騙，這樣的婚姻難以維持下去，請給我一個公道、還我自由，不想再糾纏下去了。」

小瑜還說，丈夫欠下的債務龐大，連夫家人都不願意再伸出援手，想到兩個孩子從出生到現在都是在娘家長大，丈夫自2018年11月就沒再打電話關心小孩，也沒負過半點家庭責任，這才決定訴請離婚，並希望由自己獨力扶養小孩，「他們就是我的命啊！」

▲▼示意圖,性侵,傷心,獨,濫用,鬱悶,女,情感,表達,健康,問題,情感（圖／123RF）

▲阿偉沉迷賭博之後，拋下妻子和孩子們。

小瑜的阿嬤也出庭證稱，阿偉是孫女婿，他們婚後有一段時間很要好，後來男方去賭博，還騙了她的錢，說是弟弟要被剁手腳，必須拿出2萬元救命錢，結果拿了錢就跑路，「他賭博欠錢，連鄰居都騙」、「他沒有照顧小孩，又跑路沒回家，還在賭博，輸了很多錢，也沒有辦法改正」。

由於阿偉經過合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明，新竹地院法官認為，他和小瑜已經分居多時，雙方早已沒有夫妻之間的互動及感情生活，婚姻關係破裂，加上男方的可歸責事由較重，最後裁准兩人離婚，全案仍可上訴。

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