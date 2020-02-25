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小鎮醫師列出媽祖遶境5大防疫困難　「武漢萬家宴也是在戶外」

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▲▼大甲媽祖回鑾。（圖／記者陳玉攝）

▲大甲媽祖遶境沿途吸引許多信眾「鑽轎腳（底）」。（圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖遶境活動3月24日照常舉辦，台中大甲鎮瀾宮則預計3月19日起駕遶境。新港文教基金會創辦人同時也是醫師的陳錦煌，先前在臉書PO文並提出5點遶境活動可能產生的防疫困難，希望相關單位人員仔細思考、規劃配套措施。

陳錦煌在PO文中提到，這5點困難是由國外發生的疫情狀況來推論，首先是鑽石公主號的大規模群聚感染，在台灣、日本、泰國也都有計程車司機載客染病的狀況，那麼進香團的遊覽車是否也有可能透過講話、唱歌等途徑，導致口沫傳染；第二，武漢封城前曾有社區舉辦萬家宴，上萬人都是在戶外聚餐，卻還是發生嚴重的群聚感染，反觀遶境活動也有許多供餐點、攤販，在不方便洗手的狀態下，如何避免病毒傳播。

請繼續往下閱讀...

▲為期9天8夜的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖繞境，5天報名人數達3萬人；廟方表示，因疫情控制得宜，將不受影響如期舉辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲參與白沙屯媽祖遶境活動的信眾也很多。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳錦煌接著點出第三點，韓國已經發生教會群聚感染，以大甲媽祖入廟安座等儀式為例，人潮多到寸步難行，信眾高聲齊呼「進啦」，恐怕難以避免口沫傳染；第四是沿途經過的公園、街道、廁所、校園教室等設施，如何保證沒有感染者使用過，更何況回鑾隔天孩童就得開始上學；最後一點是關於燃放鞭炮，到時PM2.5濃度翻升千、百倍，導致下呼吸道黏膜抵抗力下降，萬一剛好碰上病毒，又該怎麼防範，這些都是相關單位需要慎重考慮的部分。

雖然這篇文章是在22日公開發表於臉書，但隨著3月媽祖遶境活動即將到來，網路上仍有不少討論。大部分網友看完陳錦煌的文章都表示認同，並紛紛留言說，「確實令人憂心」、「建議停辦，日本都開始自肅了」、「不能跟疫情逗，不能跟病毒賭」、「延期吧，太可怕了」。

▲▼高中以下各級學校開學在即,各校把握時間進行校園環境消毒作業,腸病毒,細菌,疾病,校園衛生,防疫,清潔,公共衛生。（圖／記者李毓康攝）

▲防疫人員忙著加強消毒。（圖／記者李毓康攝）

不過，對於是否停辦遶境活動的爭議，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤24日表示，這次疫情台灣其實控制得很好，而且大甲媽祖遶境活動是百年傳統，大多數時間都在戶外，相信台灣人都是有理智、有水準的人，一定會把衛生、環保都做好，也希望大家相信蔡政府的防疫措施，不過，一旦出現「封城」的情況，就會考慮停辦。

而同樣受到許多關注的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖遶境活動，仍決定在3月24日照常舉辦，為期9天8夜，短短5天就有3萬信眾報名參加。拱天宮總幹事陳春發提到，相信媽祖神威保佑國泰民安、風調雨順，況且目前政府控制疫情得宜，將如期舉辦活動，不受影響，如果信眾還是擔心，可以自備口罩，廟方也會提供抗菌乾洗液給大家使用。

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