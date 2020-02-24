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老爸「分居7年0通電話」被放生　女兒：我離家4年只碰到一次

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▲澳洲籍男子顧陌（譯音）在台工作不順竟遷怒妻子，屢次言語凌辱與家暴毆打，今年初突離家不歸，妻子向法院訴請離婚判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲阿鳳被丈夫「丟下」長達7年，最後受不了決定離婚。（示意圖／取自免費圖庫123RF，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／新北報導

住在新北市的婦人阿鳳（化名）與丈夫阿強（化名）結婚20多年，沒想到對方竟然在2012年間突然離家出走，整整7年都沒有聯絡，這才心寒決定訴請離婚；兩人的女兒也出庭證稱，雖然自己18歲就離家獨立，但22歲時曾遇到父親，後來才知道雙親已經沒有住在一起。新北地院法官認為，阿強離開之後就沒有再跟親屬聯絡過，夫妻關係早已名存實亡，最後裁准離婚，全案仍可上訴。

阿鳳在判決書中主張，與阿強是在1989年7月間結婚，對方卻在2012年8月間突然離家出走，而且一離開就是7年多，音訊全無、行蹤不明，考量到兩人之間徒有夫妻之名，早無夫妻之實，婚姻基礎已失，這才決定提告訴請離婚。

兩人的女兒也出庭證稱，18歲之前父親有跟她、母親同住，但離家（指女兒18歲離家獨立）4年間父女倆從未碰面，直到22歲時才遇到一次，「爸爸和媽媽後來就一直沒有一起住，算起來也十幾年了，爸爸沒有穩定收入，我沒有接過爸爸的電話，也不知道聯絡方式。」

新北地院法官認為，阿強離家之後就沒有再跟阿鳳、親屬聯絡，期間也沒有拿生活費回家，可見已經無意維持婚姻，考量到雙方存在問題卻無積極解決之意，導致長久分居、感情淡薄，加上男方可歸責性較大，經過合法通知也未出庭或提出書面聲明，最後裁准離婚，全案仍可上訴。

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