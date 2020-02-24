醫生冒生命危險治病　他卻嫌隔離站「伙食太差」逃回家吃麵！

▲老翁為了吃麵，竟然不顧大眾安危逃出隔離站。（圖／翻攝自微博／人民日報）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，湖北十堰市一名正在被隔離的老翁，竟然因為嫌隔離站伙食不好就逃了出來，結果被人發現已回到家中，找到時情緒還十分激動，表示自己「只是想吃麵」才會回家，經勸導後已回院繼續治療。

《人民日報》報導，湖北十堰市公安局東岳分局西區派出所22日上午8時接到報案，一名患者從隔離地區逃跑了出來，立即動員沿著醫院周邊尋找，然而一路都沒有發現老翁蹤影，最後抵達對方家中才終於找到人。

從影片中可看到，老翁被找到時態度十分不配合，讓員警忍不住訓斥，「你曉得現在全國都在抗病毒，你知道嗎！現在這麼多人都是為了你，怕你傳染給別人，醫生是冒著生病危險幫你治病，你說人家賣你血，你良心呢！」

老翁被臭罵一頓，卻表示自己只是想吃家裡的東西，原來他因為嫌醫院飯菜不順口，才會跑回家吃口湯麵，還向員警要求，「一個半小時吃完，我把門鎖了就來了」，最後在員警苦心的勸導之下終於放棄，乖乖答應回到醫院。消息曝光後網友笑稱，「這麵是有多好吃」、「為了吃不要命」、「都什麼時候了還惦記著吃麵。」

▼老翁在員警勸導下，終於同意返回醫院。（圖／翻攝自微博／人民日報）

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