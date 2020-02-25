美股狂挫1079點「創2年來單日最大跌幅」！　恐慌指數暴飆48％

▲美股慘跌。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股周一（24日）開盤重挫，道瓊指數狂瀉超過1000點，創下2年來最大單日跌幅，四大指數一片慘綠。股市反應投資者對新冠肺炎疫情可能造成的後續影響感到不安，原油大幅收跌，黃金和國債等避險資產相對搶手。

道指盤中一度深跌至1079.97點，盤末下跌1031.61點，或3.56％，以27960.80作收；那斯達克指數終場下跌355.31點，或3.71％，以9221.28作收；標準普爾500指數終場下跌111.86點，或3.35％。收在3225.89點；費城半島體指數下跌89.82點，或4.75％，收在1801.23點。

2018年5月，道指收盤狂跌1175點，3天後再重挫1033點，時隔近2年，盤中暴跌至1079.97點，已經創下新低，市場恐慌程度的CBOE波動率指數飆升48%。

債市也出現危險，30年美債殖利率跌破歷史新低，3個月和10年期殖利率曲線倒掛加深，讓聯準會備受壓力。美國北方信託銀行（Northern Trust）首席經濟學家譚納邦（Carl Tannenbaum）施壓聯準會，「必須立刻採取行動」。

譚納邦指出聯準會近期討論內容，著眼於新冠肺炎，並認為疫情只是暫時性的問題，美國經濟應會在年中以後回溫，但現在看來，復甦的希望顯得相當飄渺。他表示，中國經濟反彈不如預期，還需要花上數個月的時間，而依賴產業鏈與中國關聯深的美國企業，包括蘋果等公司，會面臨庫存耗盡的窘境。