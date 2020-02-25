陸疾控中心副主任：SARS後重金設的「網路直報系統」未及時啟動

▲在SARS疫情後，中國官方撥下巨款建設新的傳染病與突發公共衛生事件網路直報系統，並在2004年4月正式全國啟用。（圖／路透社，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

2003年SARS疫情後，中國大陸曾花重金設置的中國傳染病疫情和突發公共衛生事件網絡直報系統（簡稱網絡直報系統），然而中國疾控中心副主任馮子健日前卻表示，在此次新冠肺炎疫情中，系統並未及時啟動。直到1月20日後，新型冠狀病毒才作為乙類傳染病按甲類管理後，納入網路直報系統。

據《經濟觀察網》報導，中國疾控中心原公共衛生信息首席專家金水高表示，SARS疫情前，傳染病疫情報告機制是一個月一次，逐層逐級上報，導致應變時間嚴重滯後，也因此在SARS疫情的下半年，中國官方撥下巨款建設新的傳染病與突發公共衛生事件網路直報系統，光是硬體建設就花了3000萬元人民幣，並在2004年4月正式全國啟用。

金水高說，這個系統堪稱「縱向到底，橫向到邊」，全國所有鄉級以上衛生單位都納入，可直接連網上報登錄，且覆蓋全國所有衛生機構，只要一發現有臨床傳染病例，便要在規定時間內馬上建卡，並傳送報告置系統中，以貴州為例，全省2500間醫療機構都有一個系統帳號，發現病例並建卡上傳後，無論是國家、省、市、縣疾控部門，都可以馬上在系統內查閱，而疾控部門則需對上報的病例快速核實審卡。

金水高表示，第一是代表鄉鎮衛生院能直接報告至疾控中心，地方或高層想攔也攔不住，第二是傳染病個案不再是一個月匯報一次，而是即時上傳報告，中國疾控中心會根據病例情況，派人訪視調查，採集病例樣本，並給出具體防控指導意見，「尤其是2004年後，抓的特別緊，如果漏報，烏紗帽就沒了。」

利用這套網路直報系統，中國疾控中心曾多次順利及早發現並解決傳染病，然而中國疾控中心副主任馮子健1月30日接受《新京報》採訪時卻表示，在此次新冠肺炎疫情中，系統並未及時啟動。

▲已封城一個多月的武漢最新近況。（圖／武漢台商提供）

雖然有鑑於SARS的經驗，系統中專門設置了不明原因肺炎類別，但據一名中國疾控中心內部人士表示，新冠肺炎疫情1月20日才被國務院作為乙類傳染病按甲類管理後，納入網絡直報系統。

在網路直報系統中，甲類傳染病和個別乙類的報告時間是2小時內需上報，而大部分乙類傳染病是24小時內報告。

金水高推測，武漢是通過衛生行政系統的應急辦將疫情上報國家衛健委的，否則也不會在12月31日就以國家衛健委的名義派出專家組到武漢。只是在12月31日國家衛健委專家組到達武漢後，到1月20日疫情防控緊急升級的20日中，國家衛健委專家組怎樣作出疫情研判，又給出如何的疫情防控指導意見，就不得而知了。