　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸疾控中心副主任：SARS後重金設的「網路直報系統」未及時啟動

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎,肺炎,消毒,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲在SARS疫情後，中國官方撥下巨款建設新的傳染病與突發公共衛生事件網路直報系統，並在2004年4月正式全國啟用。（圖／路透社，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

2003年SARS疫情後，中國大陸曾花重金設置的中國傳染病疫情和突發公共衛生事件網絡直報系統（簡稱網絡直報系統），然而中國疾控中心副主任馮子健日前卻表示，在此次新冠肺炎疫情中，系統並未及時啟動。直到1月20日後，新型冠狀病毒才作為乙類傳染病按甲類管理後，納入網路直報系統。

據《經濟觀察網》報導，中國疾控中心原公共衛生信息首席專家金水高表示，SARS疫情前，傳染病疫情報告機制是一個月一次，逐層逐級上報，導致應變時間嚴重滯後，也因此在SARS疫情的下半年，中國官方撥下巨款建設新的傳染病與突發公共衛生事件網路直報系統，光是硬體建設就花了3000萬元人民幣，並在2004年4月正式全國啟用。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

金水高說，這個系統堪稱「縱向到底，橫向到邊」，全國所有鄉級以上衛生單位都納入，可直接連網上報登錄，且覆蓋全國所有衛生機構，只要一發現有臨床傳染病例，便要在規定時間內馬上建卡，並傳送報告置系統中，以貴州為例，全省2500間醫療機構都有一個系統帳號，發現病例並建卡上傳後，無論是國家、省、市、縣疾控部門，都可以馬上在系統內查閱，而疾控部門則需對上報的病例快速核實審卡。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

金水高表示，第一是代表鄉鎮衛生院能直接報告至疾控中心，地方或高層想攔也攔不住，第二是傳染病個案不再是一個月匯報一次，而是即時上傳報告，中國疾控中心會根據病例情況，派人訪視調查，採集病例樣本，並給出具體防控指導意見，「尤其是2004年後，抓的特別緊，如果漏報，烏紗帽就沒了。」

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

利用這套網路直報系統，中國疾控中心曾多次順利及早發現並解決傳染病，然而中國疾控中心副主任馮子健1月30日接受《新京報》採訪時卻表示，在此次新冠肺炎疫情中，系統並未及時啟動。

▲武漢最新近況。（圖／武漢台商提供）

▲已封城一個多月的武漢最新近況。（圖／武漢台商提供）

▲武漢最新近況。（圖／武漢台商提供）

雖然有鑑於SARS的經驗，系統中專門設置了不明原因肺炎類別，但據一名中國疾控中心內部人士表示，新冠肺炎疫情1月20日才被國務院作為乙類傳染病按甲類管理後，納入網絡直報系統。

在網路直報系統中，甲類傳染病和個別乙類的報告時間是2小時內需上報，而大部分乙類傳染病是24小時內報告。

金水高推測，武漢是通過衛生行政系統的應急辦將疫情上報國家衛健委的，否則也不會在12月31日就以國家衛健委的名義派出專家組到武漢。只是在12月31日國家衛健委專家組到達武漢後，到1月20日疫情防控緊急升級的20日中，國家衛健委專家組怎樣作出疫情研判，又給出如何的疫情防控指導意見，就不得而知了。

ET快訊
南韓搶口罩「人龍塞爆」！　韓聯社：可參考台灣做法
快訊／南韓再爆第11死是外籍人士　隔離房治療中病逝
新北補教、課照比照學校防疫　即日起師生一律戴口罩…違者將停招
散佈假資訊「大麻可治新冠肺炎」　警逮到人竟是謝和弦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

沒有感染...她卻狂嗑新冠肺炎藥物！24小時吞18片後「精神失常了」

南韓飛東北航班4人發燒！陸網怕爆：我們才剛降溫「別來躲疫情」

陸中小企復工率僅30%　防倒閉潮工信部推20項措施

90歲爺爺住進自己的病區...6天後離世！　女護士淚崩：奶奶同天也確診了

抗疫新招！　「重複用20次口罩、3Ｄ打印護目鏡」

陸疾控中心副主任：SARS後重金設的「網路直報系統」未及時啟動

香港民間「口罩工廠」開放登記首日　官網上線即崩潰

廣州13名病患出院又變陽性...密切接觸104人　專家：難判斷病毒是死是活

陸網超怕「韓人來陸躲肺炎」　環時總編：入境都隔離14天「防韓疫情回流！」

重症患最後的希望！　4台救命「葉克膜」緊急運抵武漢

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

貪食汪見餅乾「口水瀑布」洩洪 才剛吃飽...飼主笑：是有多餓啦

防新冠肺炎！「搭飛機」必注意6件事　酒精托運不超過2公升、選靠窗座位

沒有感染...她卻狂嗑新冠肺炎藥物！24小時吞18片後「精神失常了」

南韓飛東北航班4人發燒！陸網怕爆：我們才剛降溫「別來躲疫情」

陸中小企復工率僅30%　防倒閉潮工信部推20項措施

90歲爺爺住進自己的病區...6天後離世！　女護士淚崩：奶奶同天也確診了

抗疫新招！　「重複用20次口罩、3Ｄ打印護目鏡」

陸疾控中心副主任：SARS後重金設的「網路直報系統」未及時啟動

香港民間「口罩工廠」開放登記首日　官網上線即崩潰

廣州13名病患出院又變陽性...密切接觸104人　專家：難判斷病毒是死是活

陸網超怕「韓人來陸躲肺炎」　環時總編：入境都隔離14天「防韓疫情回流！」

重症患最後的希望！　4台救命「葉克膜」緊急運抵武漢

防疫照顧假津貼未入法　國民黨：不該讓家長承擔政策後果

來作客當成自己家！累死床上翻白眼　後面苦主喵「死亡凝視」超怨

疫情當前「別為難媽祖」　王婉諭：停辦遶境，媽祖會理解的！

男大生秀「4科15級分」簡訊…心情超複雜！嘆題目太簡單：我爛爛的還滿級

這！就是美女／真理褲一字馬帥曬逆天美腿　健身美女Lauren百變造型全都露

抽水馬達沒開！人妻單打顧嬰「不小心把水流光」…被尪怒罵3字：糟蹋我的錢

郭彥均600元花費列入出國預算　莎莎傻眼：你真的很小氣！

親妹過世！　她6年後突收「一封私訊」感動淚崩：真的很幸福

醫護禁出國只是導火線！護理師「像還上輩子的債」...曝心寒內幕：很可悲

沒有感染...她卻狂嗑新冠肺炎藥物！24小時吞18片後「精神失常了」

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

大陸熱門新聞

女子疑染新冠肺炎離家出走　竟成浮屍

萬家宴掀恐懼旋渦　居民淚揭真相

WHO陸專家：病毒尚未變異，蝙蝠恐是宿主

醫學院女大生陳屍下水道28年後破案！「26歲嫌」背景曝

染疫兒童治癒回家　隔離期間「二次感染」

妻咳嗽第6天才就醫！公司大樓封閉了

女大生倒插蔥慘死下水道！真兇消失28年

大膽女徒手爬下10樓只為買肉！他曝真相：她有病

8次核酸檢測「均為陰」！洗碗女工染疫…

鍾南山團隊：癌症患者染新冠肺炎風險更高

武漢朝令夕改　胡錫進：不舒服

遺體解剖已完成11例…陸團隊：有重大發現

大陸治療病毒有什麼用什麼！

患病男一眼鍾情女護士！康復後上鏡告白

更多熱門

相關新聞

4台救命「葉克膜」緊急運往武漢

4台救命「葉克膜」緊急運往武漢

大陸調撥的4台ECMO設備（葉克膜）25日早上包機緊急從南京飛往武漢。據《人民日報》報導，大陸國家衛生健康委緊急從四川成都和吉林長春分別調用2台葉克膜，到南京統一集裝後馳援武漢。從開機倉門到設備裝卸離開，整個裝卸過程僅用時20分鐘。

南韓疫情連環爆　香港發紅色警示

南韓疫情連環爆　香港發紅色警示

獨家追蹤／「短暫解封」逃離武漢　4小時後..「台灣民眾出城落空」

獨家追蹤／「短暫解封」逃離武漢　4小時後..「台灣民眾出城落空」

大理「口罩之亂」刀刃向內 地方紀監委罕見被「點名」問責

大理「口罩之亂」刀刃向內 地方紀監委罕見被「點名」問責

陸多地3月起「分階段復學」 衛健委：校園實行封閉管理

陸多地3月起「分階段復學」 衛健委：校園實行封閉管理

關鍵字：

SARS網絡直報系統中國疾控中心大陸戰疫馮子健

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

謝和弦被爆「前女友是成語蕎」！煽情告白曝：妳讓我欲死欲仙

首見國小學童染新冠肺炎！新北家庭群聚案31為學生

王陽明女兒「氣質中文名」網狂推

血友病童母冷笑吐心聲　揭幕後黑手

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

血友病童母子搭機回台！父親說話了

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

隋棠1歲兒摔下1.3m高床「鎖骨斷成兩截」！

百萬人瘋媽祖遶境！靈媒「34字戳破盲點」

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面