沒戴口罩！厚勞省大臣鏡頭前「30秒咳2次」　僅用手+手帕遮擋飛沫

▲加藤勝信咳嗽沒戴口罩 。（圖／翻攝自5CH）

記者張嘉晏／綜合報導

日本「厚生勞動省」主管健康、醫療、育兒、社會福利、勞動等領域，在此次新冠肺炎（COVID-19）疫情中扮演重要的防疫角色。不過厚勞省大臣加藤勝信卻幾次被人抓到「在鏡頭前咳嗽且沒戴口罩」，讓不少民眾直批實在是不良示範。

有網友24日晚間在PTT八卦版上爆卦，表示日本厚生勞動省大臣加藤勝信日前批評神戶感染科專家岩田健太郎，近日卻在記者會上咳嗽還只用手遮飛沫，反被在野黨議員要求接受PCR（聚合酶鏈反應）檢查。

影片中可見，加藤勝信在鏡頭前咳嗽，卻沒有戴上口罩，只用左手和手帕遮擋。不過事實上，加藤咳嗽沒戴口罩的舉動已經不是第一次，他16日上NHK節目討論疫情時咳個不停，讓網友們嚇壞表示，加藤明明身為總指揮官，卻做出了最壞的示範。

▲此景已非第一次見。（圖／翻攝自推特）

台灣鄉民則是表示，「哥吉拉出現了」、「現場記者應該很怕吧」、「他已經咳好多天了」、「沒有像哥吉拉都不算」、「厚生可畏」、「中了就好笑了」。

其實厚生勞動省官員惹議的事件不只一樁，日前東海北陸厚生局長金井要在居民說明會上表示「只要沒有像哥吉拉那樣大聲咳嗽的人，就不會傳染」，引發譁然，加藤勝信事後公開道歉，承認這是不恰當的發言。

然而，加藤22日又再度在記者會上道歉，原來從鑽石公主號上下船的23人（日籍19人、外籍4人，皆居住在日本），雖然在5日曾接受過病毒篩檢，也呈現陰性，但在後續的14天隔離檢疫期內都沒有再接受檢測就被放下船。對此加藤表示會深刻反省，預防未來有類似的情況再發生。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

