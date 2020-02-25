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最長寒假結束！開學日敲響防疫戰線　「學童戴口罩+量體溫」開學典禮改視訊

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記者游宗樺、莊智勝／新北報導

史上最長寒假結束了！因應新冠肺炎疫情蔓延，教育部將開學日延遲至25日，今開學日一早，家長接送孩子步入久違的學校，記者實際前往新莊區光華國小觀察，人行道上的學生大部分都戴上口罩，家長也表示，校方都有宣導每日定時量測體溫，做好自主管理，且昨（24日）老師也已先到學校備課，並進行環境消毒，「我相信學校、相信政府！」

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎開學首日，新莊光華國小。（圖／記者游宗樺攝）

▲開學首日孩子們戴上口罩走進校園。（圖／記者游宗樺攝）

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上午7時許，學童迎來開學首日，換上體育服走進學校，一進校門口，就有老師拿著體溫槍量測體溫。記者實際街訪接送孩童上學的家長，大部分僅應學校要求替孩子準備2片口罩替換，少部分家長還自備了消毒水防疫。家長指出，學校有發通知，每日定時幫孩子量體溫，到學校後也會再量一次，如果體溫超過37度、明顯發燒的話，就必須回家中休息。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎開學首日，新莊光華國小。（圖／記者游宗樺攝）

▲學童在校門口測量體溫並蓋上手章。（圖／記者游宗樺攝）

還有家長指出，昨日老師已經先行到校內備課，並進行環境消毒，為開學日做準備，「老師們都知道該怎麼做，我相信學校、相信政府！」另名家長也稱讚，光華國小校長不錯，防疫措施應該也會做得很好，「我相信學校，也相信自己，大家互相，不要說要求學校一定要怎麼樣，自己又不做什麼。」

就讀光華國小五年級的黃同學也向記者展示自製的防疫文宣，表示是自己在家中透過電腦繪圖製作，因疫情資訊不斷更新，還經歷了多次改版，今開學首日，自己也主動將文宣送給早餐店阿姨跟同學。而黃同學的家長就是學校的家長委員，為確保孩童上課環境安全，也特地捐贈學校100桶4公升的次氯酸水抗疫。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎開學首日，新莊光華國小。（圖／記者游宗樺攝）

▲黃同學以電腦繪圖方式自製防疫文宣。（圖／記者游宗樺攝）

校長林惠珍表示，學校寒假期間就配陪市府、教育局相關規定，開過4次防疫會議，過完年後就組成防疫工作小組，召開不同層級的準備，並開始蒐集物資，非常感謝家長會補足耳溫槍空缺，學校目前共有79支，還有10支是教育局配發的；昨動員老師回校防疫，今天孩子上學的動線都是經過測量調整，目的是希望7時35分前讓所有的孩子都能量完體溫進教室。

林惠珍指出，校方已經向學童宣導，如若身體不適就暫時不要到校，目前校內並未發現有學童發生情況，如有發燒，會先請學童到健康中心等待家長接回；另為因應疫情，今開學典禮調整成視訊的形式，未來的大型活動都延後辦理，確切時間將視疫情狀況再行調整。

光華國小共有130個普通班級、2班幼兒園，再加上特教班級共有約3500名學童，校方在寒假前已備好50盒成人口罩、以及250盒兒童口罩，目前給老師一人2片備用，另每位班導還配有10個兒童口罩，提供供學童的臨時需求，如果班級裡有發燒症狀的學童，班裡面每位將學童再配發1個。

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▼校長林惠珍說明學校防疫情況。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎開學首日，新莊光華國小。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎開學首日，新莊光華國小。（圖／記者游宗樺攝）

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