影／雙北防疫戰比「醫療專業」　侯友宜：柯文哲比我強太多了

記者羅婉庭／新北報導

外界關注雙北市防疫工作，台北市長柯文哲25日表示，在醫療領域上自己比新北市長侯友宜專業。對此，侯友宜表示，柯文哲一直都做得不錯，醫療專業「他比我強太多了」，自己只是做好市長的工作，對於柯文哲的專業與認真給予肯定，是學習的對象。

▲新北市長侯友宜視察海山國小開學日防疫整備情形。（圖／記者林敬旻攝，下同）

侯友宜說，「新北市出現確診案例台北市跑不掉，台北市的案例新北市也跑不掉」，柯文哲上午也去學校視察、關心學童，雙北合作防疫才能萬無一失，同樣的，中央與地方也是並肩作戰。

他強調，針對各校缺課的同學，老師必須了解原因，是否為健康問題，以及在國外沒返台的學生都要掌握並回報，教師上班與健康的情形，學校全部都必須統計回報教育局。

侯友宜說，每個地方都不可以有疏漏，包括學童中午用餐環境、量體溫，他也了解，今天抽查是不標準的，每個學校全面迎戰，知道市長今天會特別重視，因此動用40、50個員工，甚至請來家長會協助，他強調「我不是只有這幾天重視，我隨時會去看」，所以建議校長們針對今天的情形開會檢討，下午教育局已會開檢討會，他會持續掌握狀況，不可鬆懈。

▲新北市長侯友宜視察海山國小開學日防疫整備情形。（圖／記者林敬旻攝）